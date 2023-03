Ponoči zagorelo v kurilnici, popoldne pa streha

17.3.2023 | 07:00

Minulo noč ob 1.29 je v Dobah, občina Kostanjevica na Krki, gorelo v kurilnici stanovanjskega objekta. Gasilci PGD Kostanjevica in Prekopa so požar pogasili, prezračili prostore, izpraznili kurilnico in odstranili plinsko jeklenko ter opravili pregled s termovizijsko kamero. Na kraju so bili prisotni tudi policisti PP Krško.

Gorelo ostrešje in del pritličja

Včeraj ob 15.10 je v naselju Srednja vas pri Dragi, občina Loški potok, zagorelo ostrešje stanovanjskega objekta. Požar, ki je zajel celotno ostrešje in del pritličja, so pogasili gasilci PGD Hrib, Trava, Retje, Mali Log, Travnik in Podpreska.

Našel jugoslovansko mino

Včeraj ob 13.18 je v Spodnji Libni, občina Krško, delavec pri zemeljskih delih našel neeksplodirano ubojno sredstvo. Pirotehnika sta na varnem kraju uničila minometno mino kaliber 81mm, jugoslovanske izdelave, iz obdobja 2. svetovne vojne. Za zavarovanje kraja najdbe in uničenja so poskrbeli policisti PP Krško.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:30 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRABROVEC izvod 4. Desno.

Nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu Levo Tribuče 2 in 3.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HERINJA VAS;

- od 8:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEBANOVA , izvod 2.VOLČIČEVA;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRIČ PRI PODTURNU, izvod 2.GRIČ.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HUDEJE KOLMAN, TP GLOBOKO in TP TEHTNICA GLOBOKO;

- od 8:00 do 9:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GLOBODOL, TP GOR. GLOBODOL, TP SRED. GLOBODOL, TP GRČ VRH 1 in TP GRČ VRH 2.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Srednje Arto, nizkonapetostno omrežje Češnice predvidoma med 9:00 in 12:00 uro, na območju TP Stolovnik, nizkonapetostno omrežje Restavracija ribnik med 8:00 in 10:00 uro in na območju TP Presladol, nizkonapetostno omrežje Presladol po dolini med 9:00 in 14:00 uro; na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Dolenje Radulje, Gorenje Radulje in Močvirje med 7:30 in 14:30 uro ter na območju TP Leskovec križišče nizkonapetostno omrežje Žaga Arh med 9:00 in 12:00 uro; na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) pa na območju TP Vodale, nizkonapetostno omrežje Vodale med 11:00 in 13:00 uro.

M. K.