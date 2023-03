Čistilna akcija v soboto v Novem mestu; smeti bo pobiral tudi župan Macedoni

17.3.2023 | 09:15

Foto: MO NM

Foto: arhiv DL

Novo mesto - Ob prehodu iz zime v pomlad, ko skopneli sneg razkrije odpadke, ki so se v naravi nabrali čez leto, po več slovenskih občinah organizirajo čistilne akcije. Te večinoma potekajo v marcu in v začetku aprila, ko obeležujemo tudi svetovne dneve gozdov, voda in Zemlje. Ponekod so akcije že izvedli, glavnina še prihaja.

V MO Novo mesto skoraj vse KS

V Mestni občini Novo mesto bodo osrednjo tradicionalno akcijo Čistimo sosesko, v okviru katere organizirajo odstranjevanje odpadkov v posameznih krajevnih skupnostih (tam zaniteresiranim tudi nudijo podrobejše informacije o lokacijah in podobno), izvedli v soboto. Letos so se k sodelovanju odzvale skoraj vse krajevne skupnosti. Te bodo za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti poskrbele skupaj s krajani, občanom pa se bo pridružil tudi župan Gregor Macedoni.

Letos bodo v čistilni akciji, ki jo občina pripravlja skupaj z novomeško komunalo, sodelovali tudi zaposleni na Mestni občini Novo mesto in na skupni občinski upravi občin Dolenjske. S skupnimi močmi bodo očistili mestna sprehajališča, na informacijski točki Europe Direct Novo mesto pa bodo v skladu z evropskim zelenim dogovorom čistili okolico Podjetniškega inkubatorja Podbreznik.

M. K.