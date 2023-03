Razbili kriminalno združbo, ki je na Dolenjskem mastno služila z nezakonito proizvodnjo cigaret

17.3.2023 | 09:30

Simbolna slika (Foto: arhiv; Furs)

Ljubljana/Novo mesto - Da so kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada na Dolenjskem zasegli ogromno količino cigaret iz nezakonite proizvodnje, smo lahko že brali, prvi je o tem poročal portal 24ur.com. Mednarodni kriminalni združbi naj bi na sled prišli v Nemčiji in o tem obvestili slovensko Finančno upravo. Cigarete naj bi prodajali tudi v Nemčiji, Avstriji in na Hrvaškem, tedensko za več milijonov evrov. Aretirali naj bi organizatorja nezakonite proizvodnje cigaret, slovenskega državljana, glavni organizatorji trgovine pa naj bi bili sicer državljani Nemčije in Hrvaške, so se glasile neuradne informacije portala.

Uradno: V zaključni operaciji sodelovalo 40 preiskovalcev in kriminalistov, zasegli ogromne količine tobaka, tobačnih listov in cigaret

Nacionalni preiskovalni urad (NPU) je potrdil, da vodi predkazenski postopek zoper več fizičnih oseb, ki so v okviru mednarodno organizirane hudodelske združbe na območju Slovenije vodile skriti obrat za proizvodnjo tobačnih izdelkov. Združbo sumijo, da si je pridobila protipravno premoženje v višini 730.000 evrov, so sporočili iz Generalne policijske uprave.

Po navedbah policije je NPU v predkazenskem postopku sprva ugotovil več dobav predhodnih sestavin za izdelavo cigaret, pri čemer so bili podani utemeljeni razlogi za sum, da so se dobave predhodnih sestavin nanašale na vzpostavljanje oz. delovanje nezakonitega obrata za proizvodnjo neobdavčenih tobačnih izdelkov. Postopek usmerja specializirano državno tožilstvo, osumljence pa preiskovalci bremenijo s kaznivim dejanjem davčne zatajitve, so pojasnili.

V skritem obratu na Dolenjskem tudi veliko gotovine

V okviru izvajanja prikritih preiskovalnih ukrepov, mednarodnega sodelovanja in s hišnimi preiskavami so preiskovalci NPU ugotovili, da je bilo v skritem obratu izdelanih najmanj 2,64 milijona kosov cigaret, ob tem pa so zasegli še vsaj 816 kilogramov rezanega tobaka, 1392 kilogramov tobačnih listov in 425 kilogramov že narejenih cigaret, ki niso pakirane v škatlice.

Osumljenci so se po navedbah Generalne policijske uprave tako izognili plačilu trošarin in davka na dodano vrednost ter si pridobili protipravno premoženjsko korist v višini približno 730.000 evrov. Policisti so zasegli še skupno 170.000 evrov gotovine, celotno strojno proizvodno linija za izdelavo cigaret ter vse potrebne pripomočke in opremo za izdelavo cigaret ter štiri priklopna vozila.

V zaključni akciji je sodelovalo 40 preiskovalcev NPU, kriminalisti Policijskih uprav Novo mesto in Ljubljana ter uslužbenci Finančne uprave RS - sektorja za preiskave, so še pojasnili na Generalni policijski upravi.

M. K.