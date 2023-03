Strojevodja trčenja ni mogel preprečiti, identiteto žrtve še ugotavljajo

17.3.2023 | 10:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Uprava za zaščito in reševanje je včeraj poročala, da je v Sevnici malo pred 13. uro vlak do smrti povozil občana, vendar s Policijske uprave Novo mesto danes pojasnjujejo, da je na tirih na kraju nesreče umrla ženska.

Policisti PP Sevnica so opravili ogled in po prvih ugotovitvah je ženska prečkala železniške tire v Sevnici v trenutku, ko je iz smeri Brežic pripeljal vlak. Strojevodja je žensko opazil in takoj pričel zavirati, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Identiteto ženske policisti še ugotavljajo, prav tako preiskujejo vse okoliščine. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo, dodajajo na PU Novo mesto.

Pijana trčila in pobegnila

Policisti PP Brežice so bili sinoči ob 19. uri obveščeni, da naj bi v Brežicah voznica osebnega avtomobila na parkirnem prostoru trčila v avtomobil druge voznice in pobegnila s kraja nesreče. 50-letnico so izsledili in ji zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imela 0,88 miligrama alkohola. Preiskavo policisti nadaljujejo.

Pretepal jo je tudi ob prisotnosti otrok

Črnomaljske policiste so nekaj pred 22. uro poklicali na pomoč iz naselja v okolici Črnomlja, kjer naj bi bil moški nasilen do partnerke. Ugotovili so, da je 33-letni nasilnež, ki je bil pod vplivom alkohola, žalil svojo partnerko, jo pretepal in razbil pohištvo v stanovanju. Nasilnega moškega so policisti izsledili na območju Lokev. Med postopkom je kričal in nadaljeval z žalitvami, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje ter mu, da bi zaščitili žrtev, izrekli prepoved približevanja. O izrečenem ukrepu bodo obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o njegovem podaljšanju. Zoper nasilneža, ki naj bi do partnerke že dolgo nasilen, tudi ob prisotnosti mladoletnih otrok, pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo zaradi nasilja v družini.

Vlomi in tatvine - ukadli 9.000 metrov kabla



Med 9. 3. in 16. 3. je v Šentjerneju nekdo vlomil v skladišče podjetja in ukradel okoli devet tisoč metrov kabla.

V Mrzlavi vasi na območju PP Brežice je med 9. 3. in 16. 3. nekdo skozi balkonska vrata vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Včeraj med 17. 30 in 20. 30 je v Leskovcu pri Krškem neznanec izkoristil krajšo odsotnost stanovalcev in vlomil v hišo. Odnesel je denar in zlat nakit.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Rigonce, Dobova, Obrežje, Nova vas, Slovenska vas) izsledili in prijeli 26 državljanov Maroka, 23 državljanov Bangladeša, 15 državljanov Rusije, 11 državljanov Sirije, sedem državljanov Afganistana, sedem državljanov Nepala in štiri državljane Indije in v Novem mestu državljana Afganistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 73. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 278 klicev. Obravnavali so 12 prometnih nesreč z gmotno škodo in v Dolenjskih Toplicah zasegli avtomobil kršiteljici cestno prometnih predpisov, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi sedmih kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju, kot omenjeno, kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nevarne vožnje v cestnem prometu, lahke telesne poškodbe, grožnje, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.