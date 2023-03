Komunala Brežice o poskusu uničenja javnega podjetja zaradi zasebnih interesov

17.3.2023 | 13:40

Simbolna slika (Foto: spletna stran Komunale Brežice)

Brežice - Pred dnevi smo poročali o zadnji seji brežiškega občinskega sveta, na kateri so svetniki na mizo med drugim dobili tudi odločanje o novih, višjih cenah komunalnih storitev domače Komunale Brežice. Podražitvam so se ostro uprli svetniki iz vrst Liste Igorja Zorčiča in Sonce ter Gibanja Svobode Brežice, odločanje o novih cenah pa so preložili.

Svetniki omenjenih dveh svetniških skupin so omenjali izgube javnega podjetja in opozarjali, da teh ne smejo na svojih plečih kriti občani, omenjali so nepravilnosti pri zaposlovanju nekaterih vodstvenih kadrov, zahtevali dodatna pojasnila tudi o poslovanju podjetij Zelkom in Ekosocial ...

Na zapisano se se danes odzvali v Komunali Brežice, kjer menijo, da so se v razpravo okoli cen komunalnih storitev vključili predstavniki zasebnih, konkurenčnih interesov, ki da jih ne skrbi dobrobit občanov, pač pa so njihovi napadi na Komunalo nerazumni. Iz navedb na sami seji občinskega sveta in po spletu je mogoče sklepati, da se kot primernejšega izvajalca želi ponovno prepoznati zasebno podjetje KOP d.d., ugotavljajo v Komunali Brežice.

V Javnem podjetju pojasnjujejo, kako in zakaj je prihajalo do višjih stroškov (predvsem zaradi dražje elektrike), in kako se lahko v reševanje položaja vključuje občina, da pa je nedopustno, da ''posamezne svetniške skupine na pogovore s Komunalo pošiljajo direktorje in zaposlene iz konkurenčnih podjetij.'' Poudarjajo, da če ne bi bilo višjega stroška elektrike, goriva in ostalega materiala v letu 2022, podjetje ne bi potrebovalo nobenih dodatnih sredstev in poračun ter uskladitev cen ne bi bila potrebna, zato je zdaj ''velika zloraba'' govoriti o tem, da je podjetje ustvarilo izgubo. Če občinski svetniki ne bodo dovolili dviga cen, bi s tem, kot pravijo v Komunali, spravili podjetje v hude finančne težave in ogroženo bi bilo njegovo poslovanje. ''To bi seveda nekaterim zasebnikom, ki so že sedaj aktivno vključeni v dogajanje, zelo odgovarjalo,'' zaključujejo v Komunali Brežice svoje sporočilo za javnost, ki ga objavljamo v celoti spodaj v priponki.

M. K.