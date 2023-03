FOTO: Športnik leta občine Brežice 2022

Brežice - V Domu kulture Brežice je včeraj potekala prireditev Športnik leta občine Brežice 2022, ki jo prireja Športna zveza Brežice v sodelovanju z Občino Brežice.

Nagrada Športnik leta 2022 je drugo leto zapored romala v roke atleta Jakoba Urbanča. Član Atletskega kluba Brežice se je uspel prebiti v finale meta kladiva na svetovnem prvenstvu za mladince v Kolumbiji. Tudi Ela Petan, članica Kluba borilnih veščin FC Shony, je drugič zapored prejela laskavi naziv Športnica leta. 17-letna karateistka je v preteklem letu zabeležila številne odlične rezultate, najbolj pa izstopa tretje mesto na mladinskem evropskem prvenstvu na Češkem. V kategoriji Ekipa leta v kolektivnih športih se je s priznanjem okitilo mladinsko moštvo Nogometnega kluba Brežice 1919, ki so postali prvaki MNZ lige ter se prebili v 2. slovensko mladinsko nogometno ligo. Duo ženski par Jedert Jevševar in Maruša Rus sta postali Ekipa leta v individualnih športih. Članici Društva borilnih veščin Katana sta uspešno vstopili v člansko konkurenco in zasedli 5. mesto na članskem svetovnem prvenstvu v Združenih arabskih emiratih. Naziv Športnica invalidka leta je prejela izjemna atletinja Leja Glojnarič, sicer članica Atletskega kluba Brežice, ki je na poletnih olimpijskih igrah gluhih v Braziliji osvojila zlati medalji v mnogoboju ter skoku v višino.

Za Najbolj priljubljeno športnico leta 2022 je bila po glasovanju javnosti izbrana članica Strelskega kluba Brežice Sara Ščuri, ki je prejela 29% vseh glasov. Sara se je šele kot druga slovenska strelka prebila v finale mladinskega evropskega prvenstva.

V kategorijah mladi perspektivni športnik, športnica, ekipa leta v kolektivnih ter individualnih športih so nagrade prejeli: Luka Cicvarić (Karate klub Brežice, 2. mesto na državnem prvenstvu za kadete v katah), Naja Pinterič (Kajak kanu klub Čatež, 2. mesto v disciplini ekstrem kajak - junior na evropskem prvenstvu na Češkem), ekipa U14 Košarkarskega kluba Brežice (7. mesto v državnem prvenstvu med 101 ekipo) ter duo par Neli Rožman in Ema Šušterič (DBV Katana, 3. mesto na mladinskem evropskem prvenstvu). Trener leta v individualnih športih je drugič zapovrstjo postal Jure Žabjek, ki je zaslužen za dosežke Jedert Jevševar in Maruše Ruse ter Neli Rožman in Eme Šušterič (DBV Katana).

Športna zveza Brežice je podelila tudi tri nagrade iz kategorije posebnih priznanj. Nastja Galič je zaključila svojo bogato športno pot. Članica Karate klub Brežice je leta 2018 osvojila naziv Športnica leta. Priznanje za dosežke na področju rekreativnega športa je prejel Pikado klub Kobra Pišece. Člani omenjenega društva so v preteklem letu organizirali številna tekmovanja, hkrati pa postali tudi državni prvaki ter zasedli tretje mesto na evropskem prvenstvu. Nagrado za življenjsko delo pa je prejel Stane Preskar. Član DBV Katana je eden ključnih pobudnikov za razvoj ju-jitsa kot tekmovalnega športa na slovenskem. Že leta 1994 je bil soustanovitelj Športnega društva Policist Krško, iz katerega je leta 1998 nastalo današnje Društvo borilnih veščin Katana. Društvu je predsedoval skoraj 20 let, s svojim znanjem in izkušnjami pa vseskozi pomaga soustvarjati podobo kluba.

Na letošnji prireditvi so bile sploh prvič podeljene tudi Športne značke. Priznanja so namenjena športnim delavcem za delo v posameznem športnem društvu. Gre za športne entuziaste kot so npr.: tajniki, pralci dresov, šoferji, organizatorji tekem, zapisnikarji, sodniki, vaditelji, predsedniki in vse ostale »deklice za vse«, ki se v klasičnem formatu ne (z) najdejo med nagrajenci, brez katerih pa športna društva in šport na sploh v naši občini ne bi bil na takšnem nivoju. Značko je prejelo 14 posameznikov iz 8 različnih športnih društev.

Športna zveza Brežice je podelila tudi diplome kategoriziranim športnikom ter tistim, ki so se na uradnem državnem prvenstvu uvrstili na eno izmed prvih treh mest oziroma nastopili za državno reprezentanco. Za leto 2022 je bilo podeljenih 78 diplom.

Prireditev je povezovala domačinka Anja Urek, na odru pa so se predstavili plesalci Plesnega društva Imani Brežice in Plesnega kluba Lukec. Priznanja najboljšim posameznikom, ekipam ter športnim delavcem so podeljevali Stanko Tomše (predsednik Športne zveze Brežice), Ivan Molan (župan Občine Brežice), mag. Nataša Avšič Bogovič (poslanka v Državnem zboru), Ivan Gerjevič (vodja regijske pisarne Brežice Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez) ter Darko Šimunec (podpredsednik Športskog saveza grada Samobor).

