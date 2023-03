Predsednik olimpijskega komiteja obiskal olimpijski center; kdaj streha in kdaj bazen?

17.3.2023 | 16:30

Danes je bil gost novomeškega župana Gregorja Macedonija predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac. (Foto: I. V.)

Češča vas - Danes dopoldne se je na povabilo župana Gregorja Macedonija na obisku v Novem mestu mudil predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac, ki so ga na obisku spremljali predsednika kolesarke in atletske zveze ter predstavnik triatlonske zveze. Med drugim so si v Češči vasi ogledali tudi zaključna dela pri gradnji 25-metrskega bazena, ki naj bi ga predvidoma odprli za širšo javnost 1. septembra, poskusno pa naj bi začel delovati že kakšen mesec prej.

Ob koncu obiska je novomeški župan Gregor Macedoni med drugim izpostavil, da se je v dneh po porušenju strehe dvorane olimpijskega vadbenega centra izkazalo, kako pomemben je ta objekt za slovensko kolesarstvo in atletiko, saj zanj pri nas ni alternative. »Novica, da bo dvorana v dveh mesecih znova nared za vadbo, je dobra novica za slovenski šport. Pričakujemo, da bo tudi država v svojih prihodnjih mehanizmih, ki se nakazujejo ob sprejetju ustreznega zakona, prepoznala pomen te infrastrukture, ki ni zgolj lokalna, ampak je tudi nacionalna in deloma regionalna,« je dodal.

Še malo, pa bo. Več fotografij spodaj v fotogaleriji.

Predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije Franjo Bobinac je poudaril pomen športa, ki je ambasador ugleda naše države in gospodarska panoga z izjemnimi multiplikativnimi učinki: »Danes smo se pogovarjali, kako športu omogočiti še boljši razvoj, za katerega je zelo pomembna tudi infrastruktura. Vesel sem, da se stvari tu dogajajo. Mislim, da si Mestna občina Novo mesto zasluži veliko podporo ne le olimpijskega komiteja, ampak tudi države nasploh, kajti tu nastaja izjemno lep olimpijski center za atletiko, kolesarstvo in triatlon in temu moramo posvetiti posebno pozornost. Brez vrhunske infrastrukture ni razvoja športa in ni vrhunskih rezultatov, s katerimi se tako radi pohvalimo in ki prinesejo izjemne učinke na celotno družbo.«

Seveda se ob tem niso mogli izogniti komentiranju trenutnega stanja odprave posledic nesreče na velodromu, kjer zdaj ugotavljajo škodo, ki jo je podrta streha naredila na atletski in kolesarski stezi in opremi. »Neposredne škode je sorazmerno malo. Uničene je nekaj razsvetljave. Pri sami atletski stezi, ki ima delno leseno podkonstrukcijo, in kolesarski stezi, ki je v celoti lesena, trenutno predvsem skušamo zagotoviti, da ne bi prišlo do povečanja vlage. Stezi sta začasno pokriti, ves čas merimo vlago in z zračenjem skušamo preprečiti nihanja, da ne bi prišlo do trajnih poškodb. Dokončno bomo škodo lahko ugotovili, ko bo odkrit celoten objekt,« je pojasnil župan Gregor Macedoni.

