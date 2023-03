FOTO: Krška nuklearka bo izrabljeno jedrsko gorivo premestila v novo suho skladišče

17.3.2023 | 19:30

Notranjost objekta, kjer bodo suho skladiščili izrabljeno jedrsko gorivo. V suhem skladišču pa je prostora za 70 zabojnikov oz. za skupaj približno 2600 gorivnih elementov.

Na novinarski konferenci so danes predstavili suho skladiščenje izrabljenega jedrskega goriva. Z leve proti desni: vodja za jedrsko gorivo Neka in sredico reaktorja Andrej Kavčič, član uprave Neka Saša Medaković in skorajšnji predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer.

Krško - Prihodnji teden bodo v Nuklearni elektrarni Krško (Nek) iz bazena za mokro skladiščenje začeli premeščati prvih 300 ton izrabljenega jedrskega goriva v novozgrajeno zgradbo za suho skladiščenje, ki so jo zgradili v okviru zadnje desetletne varnostne nadgradnje Neka.

V novem jedrskem objektu velikosti 50 x 70 m, v višino pa meri 20 m, bodo skladiščili izrabljeno gorivo, ki je bilo do zdaj skladiščeno v bazenu za mokro skladiščenje. V 40-letih obratovanja elektrarne se je tam nabralo 1432 gorivnih elementov.

Prednosti suhega skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva je predstavil skorajšnji predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer, ki bo svoj prvi mandat nastopil 11. aprila. Opozoril je na večjo varnost v primerjavi s sedanjim mokrim skladiščenjem. Po njegovih besedah gre za robustno tehnično rešitev, ki zabojnike v skladišču ščiti pred izrednimi vremenskimi in potresnimi nevarnostmi. Zabojniki naj bi prenesli tudi padec komercialnega letala ali trk z lokomotivo, je pristavil. Hlajenje bo zagotovljeno brez delujočih hladilnih sistemov s prostim pretokom zraka med vsebnikom in plaščem zabojnika. S stališča radioloških vplivov oz. sevanja gre za minimalen vpliv na okolje, ob vseh postopkih pa je zagotovljena visoka raven varnosti delavcev in okolja, je še zatrdil Pfeifer.

Do jeseni bodo iz bazena v prvi kampanji premestili 16 zabojnikov s 592 gorivnimi elementi. Drugo kampanjo so predvideli leta 2028, ko nameravajo premestiti še 16 zabojnikov z enakim številom gorivnih elementov. Pozneje bosta sledili še tretja in četrta kampanja. V skladišču je prostora za vso življenjsko dobo prvega bloka krške nuklearke.

V krški nuklearki bodo začeli premeščati izrabljeno jedrsko gorivo.

V Neku bodo za omenjeno suho skladiščenje uporabljali sistem shranjevanja v večnamenskih vsebnikih Holtec z betonskim plaščem. V vsakem zabojniku je prostora za 37 gorivnih elementov. V suhem skladišču pa je prostora za 70 zabojnikov oz. za skupaj približno 2600 gorivnih elementov.

Suha skladišča so mednarodna praksa, uporabljajo jih v več državah, ki upoštevajo najsodobnejše varnostne zahteve pri začasnem skladiščenju izrabljenega jedrskega goriva. Tovrstno skladiščenje sicer uporabljajo v Belgiji, Nemčiji, na Madžarskem, v Švici, Španiji, Veliki Britaniji in ponekod v ZDA, je med drugim dejal povedal vodja za jedrsko gorivo Neka in sredico reaktorja Andrej Kavčič.

8-letni projekt je Nek stal približno 100 milijonov evrov, sicer vsako leto naložbam namenjajo 50 milijonov evrov.

