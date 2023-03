Drevo mu je padlo na nogo

17.3.2023 | 18:40

Simbolna slika (Foto: arhiv; PGD Dolenja Straža)

Danes ob 13.27 je v gozdu pri naselju Potok, občina Straža, pri podiranju drevo padlo krajanu na nogo in ga poškodovalo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Vavta vas so nudili pomoč pri oskrbi in prenosu poškodovanca do reševalnega vozila. Reševalci NMP Novo mesto so ga oskrbeli in prepeljali v SB Novo mesto.

Trčil v odbojno ograjo

Ob 17.02 je na regionalni cesti Kočevje–Ribnica pri naselju Mrtvice osebno vozilo trčilo v odbojno ograjo. Gasilci PGD Kočevje so na vozilu odklopili akumulator ter z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine. V nesreči je nastala le materialna škoda.

Dimniški požar

Ob 7.36 so v naselju Tanča Gora, občina Črnomelj, gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci PGD Dragatuš in Tanča Gora so nadzorovali izgorevanje saj, dimniško tuljavo in okolico pregledali s termovizijsko kamero ter prezračili prostore.

Dvakrat gorelo v naravi

Ob 16.14 je v Šmihelu v Novem mestu ob cesti gorel kup odpadnega lesa. Ogenj so pogasili gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu.

Ob 14.10 je pri naselju Mokri potok, občina Kočevje, gorelo na travniku. Gasilci PGD Kočevska reka in Morava so pogasili okoli 20 kvadratnih metrov goreče suhe trave in podrasti.

Z gasilci v blok

Ob 15.28 so na Trgu XIV. divizije na Senovem, občina Krško, gasilci PGE Krško s tehničnim posegom odprli stanovanjska vrata v večstanovanjskem objektu.

M. K.