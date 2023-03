Srčni lev in Mlada zarja: dobrodelna komedija Zbeži stran do žene

18.3.2023 | 09:00

Mlada zarja s svojo predstavo navdušuje publiko, kjer koli nastopa. (Foto: Mlada zarja)

Božo Kostadinovski je dobrotnik, ki je v zadnjih nekaj letih skupaj s svojimi prijatelji in somišljeniki ob podpori številnih ljudi in donatorji izpeljal več uspešnih dobrodelnih akcij. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - »Čas je, da ponovno stopimo skupaj,« je dejal dobrotnik Božo Kostadinovski, gonilna sila in predsednik humanitarnega društva Srčni lev. Tokrat skupaj z dramsko sekcijo Mlada zarja PGD Soteska in ob podpori Zavoda Novo mesto vabi na dobrodelno uprizoritev njihove doslej vedno razprodane komedije Zbeži stran od žene, ki bo v soboto, 18. marca, ob 18. uri v Kulturnem centru Janeza Trdine v Novem mestu. Ves izkupiček od prodanih vstopnic, te lahko kupite tudi pri obeh društvih, bo namenjen za pomoč družini v stiski iz Dolenjske.

Božo Kostadinovski je delil njihovo zgodbo: »Hladno jutro in usedem se za mizo v kuhinji, stol me komaj zdrži. Preden začneva pogovor z gospo, se mi opraviči, ker imajo hladno, kurijo samo zvečer, ker nimajo več drv. Gospa začne razlagati, kako se jim je vse podrlo v času covida, ker gospod ni mogel delati. Zaostali računi se kopičijo, izterjava se približuje in ne morejo narediti ničesar. Gospa ima namreč sladkorno bolezen, nevrološko nevropatijo, hormonsko debelost, policistične jajčnike in ni zmožna za delo. Želela je stisniti zobe in iti v službo, vendar so jo zavrnili, ker ima zdravniško odločbo. Na preglede mora hoditi v ljubljanski UKC, vendar jih velikokrat odpove, saj nimajo za bencin, potekla jim je tudi vinjeta. Hčerka je v šoli zelo pridna in super dekle, vendar z epilepsijo. Sam gospod tako ne zmore vsega, čeprav dela od jutra do večera in je samo ob nedeljah z družino …«

M. Ž.