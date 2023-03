Pomanjkanje zdravil - V lekarnah primanjkuje antibiotikov

18.3.2023 | 12:30

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Pomanjkanje zdravil ni težava le Slovenije, ampak celotne Evrope – Poleg antibiotikov primanjkuje še antiepileptikov, zdravil za znižanje telesne temperature, za nadomeščanje železa … Lekarne težave rešujejo na različne načine

V Sloveniji imamo že nekaj časa težave s pomankanjem določenih zdravil; med njimi po podatkih lekarn najbolj primanjkuje antibiotikov, nekaterih zdravil za zdravljenje epilepsije, zdravil za nižanje telesne temperature, predvsem sirupov za otroke s učinkovino ibuprofen, zdravil za nadomeščanje železa, antituberkolotikov, določenih bioloških zdravil … Pomanjkanje zdravil ni težava le Slovenije, ampak celotne Evrope, zato se s problematiko ukvarjata tudi Evropska komisija in Evropska agencija za zdravila (EMA), so povedali na Lekarniški zbornici Slovenije.

Prisotnost zdravil na slovenskem trgu redno spremlja Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke RS (JAZMP) in podatke objavlja na svoji spletni strani, v omejen obsegu pa so na voljo tudi v Centralni bazi zdravil. Ta pravi, da so pojavi začasnih motenj v preskrbi s posameznimi zdravili nekaj povsem običajnega po vsem svetu, vendar v obdobju zadnjih mesecev na območju celotne Evropske unije in ne le pri nas opažajo povečano število motenj v preskrbi. Kot navaja, so vzroki za nastanek teh motenj zelo različni in so lahko povezani s pomanjkanjem učinkovin, proizvodnimi omejitvami, težavami v distribuciji, v slovenskem primeru pa dodatno še z velikostjo trga. »Le najbolj prodajana zdravila se v Sloveniji prodajajo v tako velikih količinah, da je za Slovenijo narejena celotna proizvodna serija, pri vseh drugih pa si serijo delimo z drugimi državami, kar poveča potrebo po usklajevanju proizvodnih naročil,« so pojasnili v JAZMP.

V zadnjih dveh letih pa so se pojavili še razlogi, povezani s pandemijo covida, saj so se prednostno proizvajala zdravila in cepiva proti covidu, pa tudi večtedenska zaprtja najpomembnejših pristanišč in proizvodnih mest zdravilnih učinkovin zunaj EU ter skoraj čez noč spremenjene potrebe po posameznih zdravilih oz. skupinah zdravil, kot je bil primer tudi ob nedavnem povečanem sezonskem valu virusnih in bakterijskih okužb. V JAZMP poudarjajo, da se trudijo zagotavljati čim širši nabor zdravil, s čimer poskušajo zmanjšati tveganje ob pomanjkanju enega izmed njih, če pričakujejo daljšo odsotnost zdravila, ki nima neposredne zamenjave, in je hkrati uvrščeno na seznam nujno potrebnih zdravil, pa na podlagi vloge veletrgovca odobrijo začasen vnos nadomestnega zdravila za premostitev motnje v preskrbi.

Če zdravila ni, ga pacient lahko kupi v tujini. Potrebuje papirnati zdravniški recept.

KAKO TEŽAVO REŠUJEJO LEKARNE?

Kako se spopadajo s pomanjkanjem zdravil, smo povprašali v Dolenjskih lekarnah, Lekarni Brežice in Lekarni Sevnica. Povsod si prizadevajo težavo rešiti na najugodnejši način za pacienta. »Pomanjkanje zdravil v prvi vrsti rešujemo, da skušamo čim bolj okrepiti zalogo zdravila, za katero se napoveduje, da bo začasno nedobavljivo. Včasih pa se izostanek s trga zgodi čez noč,« je med drugim povedala direktorica sevniške lekarne Irena Groboljšek Kavčič, direktorica brežiške Božena Omerzel pa je dejala, da večkrat dnevno preverjajo portale veletrgovcev z zdravili. »Določena zdravila naročimo v večjih količinah, če jih dobimo, pa s tem tvegamo, da jim poteče rok uporabe ali da zavarovalnica zniža ceno,« je dodala.

Ko zdravila nimajo, pri naših sogovornikih preverijo in povprašajo, ali imajo zdravilo na zalogi v njihovih enotah ali bližnjih lekarnah, in če je povsod pošlo, ga poskusijo nadomestiti z enakovrednim zdravilom drugega proizvajalca ali s predpisanim zdravilom druge jakosti, pri čemer na primer tabletko prelomijo na pol, ali druge farmacevtske oblike, na primer namesto sirupa izdajo disperzibilne tablete. Kadar imajo na voljo nadomestno zdravilo s podobno učinkovino, pa mora odločitev o zdravilu in odmerku sprejeti zdravnik. Pri tem vse tri lekarne poudarjajo pomen medsebojnega sodelovanja z zdravniki.

V izjemnih primerih lahko za posameznega pacienta v lekarni izdelajo magistralno zdravilo, na primer da se iz tablet izdela peroralna suspenzija ali praški v manjši oziroma ustrezni jakosti. »Tak primer smo imeli lani ob pomanjkanju peroralnih suspenzij za otroke z učinkovino paracetamol, Daleron in Calpol, ki se uporabljajo za zniževanje vročine in protibolečinsko delovanje,« je povedala strokovna vodja Dolenjskih lekarn Andrea Šetina.

Če zdravila na slovenskem trgu ni, ga lahko pacient kupi v tujini. Potrebuje zdravniški recept v papirnati obliki in ne v elektronski, v tujini ob dvigu in plačilu zdravila poravna račun, nato pa lahko z vlogo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije uveljavlja povračilo stroškov.

M. Žnidaršič