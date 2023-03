Dimniški požar Ob Težki Vodi; potres pri Metliki



18.3.2023 | 08:20

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 22.28 so v ulici Ob Težki vodi v Novem mestu gorele saje v dimniku stanovanjske hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so nadzorovali izgorevanje saj, s termovizijsko kamero pregledali dimnik in okolico in do prihoda dimnikarja odsvetovali kurjenje.

Tudi sicer veliko dela za gasilce

Ob 17.25 je v bližini naselja Hudenje, občina Škocjan, gorela suha trava na površini okoli 800 kvadratnih metrov. Požar so omejili in pogasili gasilci PGD Grmovlje.

Tam je spet zagorelo ob 18.51, gasit so odšli gasilci PGD Trebnje in Račje selo, ki so pogasili požar na površini približno pol hektarja.

Ob 18.25 je v Šmihelu v Novem mestu med železniško progo in cesto gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.10 je v bližini ulice Trata XIV v Kočevju gorela suha trava. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje.

Potres pri Metliki

Minulo noč ob 3.19 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili potres magnitude 1,6 v bližini Metlike, 79 km jugovzhodno od Ljubljane. Po prvih podatkih so potres čutili posamezni prebivalci Črnomlja, Gradca, Adlešičev, Metlike in okoliških naselij. Ocenjujejo, da intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici, so sporočili z Agencije RS za okolje, Urad za seizmologijo

M. K.