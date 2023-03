FOTO: Lisca v Sevnici odprla svojo največjo prodajalno perila in kopalk

18.3.2023 | 10:00

Vesna in Darij Južna s Tamaro Busar (Vse fotografije: Pavel Perc)

Sevniški župan Srečko Ocvirk med Nušo Derendo in Tamaro Busar

Generalni direktor Lisce Marko Ninčević in Vesna Južna

Maja Ratajc

Sevnica - Podjetje Lisca, največji slovenski proizvajalec perila in kopalk, uspešno poslovanje preteklih let nadgrajuje z investicijami. V letošnjem letu načrtujejo vzpostavitev digitaliziranega skladiščnega sistema z eno najsodobnejših rešitev v tem delu Evrope ter prenovo poslovnih prostorov, s čimer bo tudi poslovanje podjetja postalo še bolj trajnostno naravnano. Prvi korak v tem paketu prenov pa je nova prodajalna Lisca v Sevnici, ki jo od sredine marca najdemo na novi lokaciji. Po besedah Darija Južne (med drugim tudi lastnika Lisce), ki je s soprogo Vesno po lestvici revije Manager na 6. mestu med stoterico najbogatejših Slovencev, so investirali v zadnjem obdobju v Lisco okoli 9 milijonov evrov.

Najnovejša prodajalna je največja Liscina prodajalna perila in kopalk v Sloveniji, saj se razprostira kar na 240 m2, kot je povedal direktor Lisce, Luka Južna, in je hkrati edina prodajalna s celotno Liscino ponudbo. Zasnovana je skladno z najnovejšimi svetovnimi trendi glede ureditve prodajnih mest in na prvo mesto postavlja udobje kupca in sproščeno ter prijetno nakupovalno izkušnjo. Pregledna postavitev omogoča lažjo izbiro, sistem prodajnih kotičkov pa poskrbi, da je izkušnja nakupovanja perila ravno prav intimna. Posebna pozornost je namenjena tudi garderobam, ki so velike in udobne. Sicer pa je za Lisco že značilno, da so pomemben del nakupne izkušnje prodajne svetovalke, ki znajo strokovno svetovati pri izbiri pravega modela – tako glede stila kot prave velikosti za posameznico. Petim dosedanjim prodajalkam so prve dni priskočile na pomoč še tri kolegice iz drugih prodajaln Lisce.

Letošnje modne smernice nas nagovarjajo z močnimi, energičnimi barvami, trendovskimi akcenti dvobarvnosti in nežnimi pastelnimi odtenki, z obilico čipke, cvetličnih motivov in naravnih materialov

Kakšni so modni trendi za letošnjo pomlad in poletje razkriva kreativna direktorica Maja Ratajc, ki je bila poprej vrsto let zelo uspešna modna kreatorka in kolegicam še vedno rada priskoči na pomoč.

»Kolekcija perila Lisca razvaja z romantiko in prefinjenimi detajli, kot je prevezovanje, prosojnost ali razkošno vezenje in prinaša ravno pravo kombinacijo drznih eye-catcherjev in že preizkušenih modelov, po katerih posegamo vedno znova – v posodobljeni različici seveda. Letošnje modne smernice nas nagovarjajo z močnimi, energičnimi barvami, trendovskimi akcenti dvobarvnosti in nežnimi pastelnimi odtenki. In seveda z obilico čipke, cvetličnih motivov in naravnih materialov.«

Pa kopalke? Tudi letos se lahko veselimo svežega miksa cvetličnih vzorcev, živalskih potiskov in enobarvnih plažnih različic, poudarja Maja Ratajc … Pa vendar je kolekcija kopalk Lisca za poletje 2023 edinstvena, drzna in samosvoja. Prinaša barvito, a nosljivo paleto preizkušenih krojev - od romantične sentimentalnosti v cvetličnih potiskih, preko spogledovanja s 70-imi – z eksplozivnimi barvami, nenavadnimi linijami in vzorci, s katerimi kljubujemo standardom, do drznih, prvinskih živalskih motivov, ki kličejo k uporu s prebujanjem divje mačke v nas; in z barvno izčiščenimi, prefinjenimi modeli, ki čutno poudarjajo silhueto, predvsem pa nas nagovarjajo, da se počutimo dobro v svoji koži, pojasnjuje Ratajčeva.

Otvoritve nove prodajalne Lisce se je udeležil tudi sevniški župan in predsednik Sveta regije Posavje Srečko Ocvirk. Z avtobusom pa so iz Ljubljane prispele tudi ženske, ki se pretežno povezujejo v mednarodnem ženskem združenju Sila, v katerem so tudi žene veleposlanikov v Ljubljani in se kot prostovoljke ukvarjajo z organizacijo kulturnih, športnih in izobraževalnih dogodkov, z močno poudarjeno socialno noto oziroma dobrodelnostjo.

Po krajši modni reviji, na kateri je zapela nekaj svojih uspešnic Nuša Derenda in povabila na svoj veliki koncert 24. aprila v Cankarjevem domu v Ljubljani, je direktor Lisce Luka Južna tudi uradno odprl novo prodajalno v Sevnici. Vodstvo Lisce je povabilo goste tudi na večerjo v hotel Ajdovec, kjer so si izmenjali priložnostna darila.

P. P.

