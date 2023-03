V Wittenbergu odkrili spominski plošči Adamu Bohoriču in Juriju Dalmatinu

18.3.2023 | 15:00

Wittenberg - V Wittenbergu, mestu, kamor sta se spomladi 1583 z veliko nalogo odpravila Adam Bohorič in Jurij Dalmatin, so 440 let potem, prav tako spomladi, včeraj odkrili spominski plošči, ki ju je občina Lutherstadt Wittenberg namenila Bohoriču in Dalmatinu. Plošči sta umeščeni na pročelje LEUCOREE – nekdanje univerze, ki jo je leta 1548 obiskoval Bohorič kot študent pri profesorju Philipu Melanchthonu.

Dogodka so se udeležili predstavniki Slovenskega protestantskega društva Primož Trubar, Evangeličanske cerkve v Republiki Sloveniji, Mestne občine Krško, Kulturnega doma Krško, Valvasorjeve knjižnice Krško, Osnovne šole Jurija Dalmatina Krško, Posavskega muzeja Brežice in SPD PT – podružnice Posavje ter Slovenskega inštituta na Dunaju. Tabli s številko 130 in 131 sta del obsežnega projekta obeležitve prisotnosti, dela in življenja pomembnih ljudi, ki so v različnih obdobjih sooblikovali utrip mesta. Delegacijo iz Posavja je vodila podžupanja Mestne občine Krško Ivanka Černelič Krošelj, v imenu SPD PT pa predsednik Matjaž Gruden, osrednjega organizatorja iz Republike Slovenije pa je predstavljal škof Evangeličanske cerkve v RS mag. Leon Novak.

Slovesni dogodek, ki je potekal na trgu ob Stiftung LEUCOREA, je odprl župan Wittenberga Torsten Zugehör, v imenu Saške evangeličanske cerkve je govoril škof dr. Johann Schneider. Iz Slovenije pa so zbrane nagovorili predsednica Državnega zbora RS, mag. Urška Klakočar Zupančič ter veleposlanica RS v Zvezni republiki Nemčiji dr. Ana Polak Petrič, mag. Leon Novak, Matjaž Gruden in Ivanka Černelič Krošelj. O povezavi Bohoriča in Dalmatina z Wittenbergom je govoril dr. Luka Ilić, ki je bil pobudnik postavitve, o pomenu in zgodovini tabel v mestu je govori predsednik Rotary cluba dr. Thomas Richard.

Glasbeni program je izvedla Sofia Grassi, violončelistka iz Slovenije, ki študira na Univerzi v Berlinu..

Po slovesnosti so v dvorani hotela zbrani prisluhnili kulturnemu programu, katerega vsebinski del sta pripravili dr. Klaudija Sedar (Zavod Primož Trubar Murska Sobota) in Alenka Černelič Krošelj (Posavski muzej Brežice in SPD PT – Podružnica Posavja).

Strokovni del ekskurzije in sprehoda po sledeh Bohoriča in Dalmatina v Wittenbergu je vodil dr. Vincenc Rajšp.

B. K.

Galerija