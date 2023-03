Nesreča pri delu v vinogradu in nesreča motorista

18.3.2023 | 18:50

Sinoči je v Šmihelu v Novem mestu med železniško progo in cesto gorela suha trava. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov pogasili. (Foto: PGD Šmihel)

Danes pa je gorelo pri Mihovici (Foto: PGD Šentjernej)

(Foto: PGD Šentjernej)

(Foto: PGD Šentjernej)

Ob 15.25 se je v kraju Bošt pri Bizeljskem, občina Brežice, pri delu v vinogradu poškodovala oseba. Ekipa NMP Brežice je poškodovano osebo oskrbela na kraju in jo pripravila na prevoz s helikopterjem. Helikopter SV je v spremstvu dežurne ekipe HNMP prepeljal poškodovanca v UKC Ljubljana.

Nesreča motorista

Ob 11.34 sta na regionalni cesti Črnomelj - Črmošnjice, pri naselju Lokve, trčila motorno kolo in osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe, ki so jo prepelljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Gorele tudi ciprese

Ob 11.38 sta pri naselju Mihovica, občina Šentjernej, goreli suha trava in podrast. Gasilci PGD Šentjernej so pogasili požar na površini okoli 300 kvadratnih metrov.

Ob 16.04 so v ulici Pie in Pina Mlakarja v Novem mestu gorele ciprese. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel so pogasili požar, ki je iz cipres razširil še na 20 kvadratnih metrov suhe trave in podrasti.

