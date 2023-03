FOTO: Na več krajih gorela suha trava, ogenj tudi blizu hiše; štirje ujeti v dvigalu

19.3.2023 | 08:30

Fotografije: PGD Veliki Gaber

Včeraj ob 15.03 je v naselju Medvedjek, občina Trebnje, gorela suha trava. Gasilci PGD Veliki Gaber so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov. Kot je razvidno iz pričujočih fotografij gasilcev, je bil ogenj tudi že blizu stanovanjske hiše.

Ob 18.02 sta v ulici Pod Barončevim hribom v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Ob 18.15 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto so pogasili požar na okoli 10 kvadratnih metrih.

Ob 20.38 pa je tudi na Trati V Kočevju gorela trava - že drugič v tem dnevu, prvič okoli 19. ure. Gasilci PGD Kočevje so pogasili požar na površini okoli 250 kvadratnih metrov.

Štirje ujeti v dvigalu

Ob 19.46 so v Kidričevi ulici v Kočevju gasilci PGD Kočevje iz okvarjenega dvigala rešili štiri ujete osebe.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Sevnica mizarska predvidoma med 7.45 in 17. uro ter Sevnica Mizarska nizkonapetostno omrežje Kurnik predvidoma med 6.30 in 7. uro in med 18. in 18.30 uro.

M. K.