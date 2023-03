Jožefovo odličje Janku Gabriču; v 566 zvonikih zvonovi zvonijo tudi po njegovi zaslugi

19.3.2023 | 10:00

Jožefovo odličje sta v imenu moža in očeta prevzela žena Bernarda in sin Andrej Gabrič.

Novo mesto - Danes, 19. marca, goduje sv. Jožef, ki ga častimo kot varuha vesoljne Cerkve in glavnega zavetnika novomeške škofije. Ob tej priložnosti v Škofiji Novo mesto vsako leto podelijo najvišje škofijsko priznanje, odličje sv. Jožefa, in sicer osebam, ki jih odlikuje zgledno krščansko življenje in poseben prispevek za našo krajevno Cerkev.

Letošnje odličje je prejel Ivan Gabrič - vsi ga kličejo Janko - iz župnije sv. Duh - Veliki Trn v občini Krško, od malih nog aktiven krščanski laik v domači župniji in širše. Ker je zaradi bolezni sedaj v bolnišnici, sta odličje včeraj, na slovesni sv. maši v novomeški stolni cerkvi, v njegovem imenu prejela njegova žena Bernarda in sin Andrej. Obrazložitev je prebral Gregor Lotrič.

Prejemnika Jožefovega odličja je te dni v bolnišnici obiskal novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje.

Janko Gabrič (na levi)

Janko Gabrič je zaslužen, da zvonovi zvonijo v mnogih manjših župnijah in revnejših podružnicah.

Vsak nov zvon so lepo okrasili.

Sprevod duhovnikov

Novomeški škof msgr. dr. Andrej Saje je pred dnevi nagrajenca obiskal v bolnišnici, skupaj z njim molil, ga blagoslovil in mu zaželel zdravja, moči in blagoslova.

Gabrič zgleden krščanski laik

66-letni Janko Gabrič je zgleden krščanski mož, za prave življenjske vrednote pa je gotovo zaslužna njegova družina. Rodil se je v vasi Ženje v Župniji Sv. Duh – Veliki Trn, kjer tudi prebiva. Že v osnovni šoli je bil aktiven v župniji, bil je ministrant, kasneje je sodeloval v mladinski veroučni skupini. Že z 18-leti je postal ključar podružnične cerkve sv. Primoža in Felicijana, kar pomeni, da to delo opravlja že skoraj pol stoletja, je pa tudi organist in zborovodja župnijskega pevskega zbora.

Njegova posebna ljubezen pa so zvonovi in prav tu je ogromno naredil za Cerkev.

Od 21. leta je požrtvovalno načrtoval in izvajal obešanje zvonov in skrbel za elektrifikacijo zvonjenja. Najprej je sodeloval z župnikoma g. Janezom Modicem in g. Mirom Bončo ter g. Jožetom Rantom, potem pa je začel dela v zvoniku opravljati s svojo ekipo, ki sta jo sestavljala še Janko Sumrak in Franci Urbanč. Ivan Gabrič je poskrbel za načrte, izmere, izvedbo, obešanje in elektrifikacijo zvonov v kar 566 zvonikih po Sloveniji, Črni Gori in na Kosovu. Povezan je bil tudi s slovenskimi misijonarji na Madagaskarju, ki jim je preskrbel nekaj zvonov, rad je sodeloval npr. z rojakom Tonetom Kerinom.

Spoštovan mož

Kot pravijo v obrazložitvi Jožefovega odličja, je treba poudariti, da je vsa dela Janko Gabrič vedno opravil za simbolično finančno nadomestilo, vse je bilo narejeno na pol udarniško, kar pomeni, da so stroški vključevali le material, prevoz in minimalen simbolični dar. Prav zato so zvonovi lahko zapeli v mnogih manjših župnijah in na revnejših podružnicah doma in v diaspori. Na enak način - s honorarjem za material in prevoz - Janko skrbi tudi za vzdrževanje in sprotna popravila sistemov zvonjenja.

Odlikovanec, ki je sicer izučen zidar, se je v domači župniji ob opravilu vseh naštetih služb vedno udeleževal tudi raznih obnov in udarniških akcij, v veliko pomoč je bil zlasti župniku g. Metodu Oblaku, tudi v njegovi bolezni. V domačem kraju je tudi spoštovan krajan, dva mandata je bil član sveta krajevne skupnosti.

Vse našteto je Janko zmogel ob naporni službi - zaposlen je bil kot hišnik oz. skrbnik v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško - delu na manjši kmetiji in skrbi za družino, kar je gotovo zmogel tudi zaradi globoke vere. Odlikuje ga kup dobrih lastnosti, od požrtvovalnosti, vztrajnosti, pridnosti, poštenosti. Z ženo Bernardo, s katero sta poročena že preko štiri desetletja, sta si ustvarila številčno družino šestih otrok, vsi so odrasli in samostojni, razveseljuje ju tudi že vnukinja.

Predlog, da se Jožefovo odličje podeli Janku Gabriču, sta podala dekana dekanije Trebnje g. Klavdio Peterca, ter župnik župnije Sv. Duh - Veliki Trn g. Marko Burger. O predlogu se je škof posvetoval z Zborom svetovalcev, ki je odločil soglasno.

Škof o liku sv. Jožefa

msgr. dr. Andrej Saje

Čestitke letošnjemu prejemniku Jožefovega odličja je pri maši izrekel tudi novomeški škof Andrej Saje, ki se je v pridigi dotaknil lika s. Jožefa iz Nazareta, ki je s svojimi lastnostmi in vrednotami vsem lahko v spodbudo in navdih pri razmišljanju, »kako naj živimo iz svoje vere in prepoznavamo navzočnost Boga v naših življenjih, kako naj živimo v tem razburkanem svetu. Bodimo povezani v molitvi in prizadevanjih za dobro, naj nas vera krepi, da bomo lahko še naprej opravljali vsak svoje poslanstvo,« je zaključil.

Slovesno mašo je obogatilo petje kapiteljskega pevskega zbora in organist Matej Burger.

Besedilo in foto: L. Markelj, stare fotografije: osebni arhiv nagrajenca

