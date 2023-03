Šampiona ocenjevanja pridelal Marjan Oberč, najboljši cviček Robert Banič in Marija Kocjan, najboljši salamar Janez Peterlin

19.3.2023 | 13:00

Pri cvičkih sta si 1. mesto delila Robert Banič (na desni) ter Marija Kocjan (na sliki sin Uroš, ki je prevzel priznanje).

Franci Matko (na levi), zraven škocjanski župan Jože Kapler.

Prireditev je bila, kot vedno, obiskana.

Dobrava pri Škocjanu - Podelitev priznanj najboljšim pridelovalcem vin in salamarjem je vedno praznik za vse, ki se celo leto trudijo za dober pridelek in izdelek. In teh ni malo tudi v škocjanskem koncu. Sinoči je Društvo vinogradnikov Škocjan v Oštariji Selak pripravilo prireditev z razglasitvijo rezultatov.

Kot pove dolgoletni predsednik društva Franci Matko, so z lanskim letnikom zelo zadovoljni, vina so bila dobra in ocenjevalci so odkrili malo napak. Zlasti sortna vina so bila izvrstna. Ocenjevalni komisiji – eni je predsedoval Samo Hudoklin, drugi pa Ivanka Badovinac – sta imeli dosti dela, saj je v oceno prišlo 158 vzorcev vin.

Največ je bilo seveda cvičkov in prvo mesto sta si z oceno 16,20 delila dva: Marija Kocjan iz Stare Bučke ter Robert Banic z Vinjega Vrha. Oba sta dobrega rezultata vesela.

Pri cvičku sta si 3. mesto (ocena 16,17) delila Martin Martinčič iz Male Hubajnice iz sevniške občine, ki je slavil tudi pri modri frankinji letnik 2021 in 2022, suho (18,13 in 18,23) in Marjan Oberč iz Tomažje vasi.

Šampion iz Oberčeve kleti

Šampiona ocenjevanja je pridel Marjan Oberč s svojo družino.

Najboljši trije salamarji: zmagovalec Jože Peterlin (v sredini), 2. Marjan Ponikvar (na desni) in 3. Matjaž Peterin (na levi)

Najboljši salamarji so se veselili.

Naziv šampion ocenjevanja je prejel laški rizling, izbor sladko, letnik 2021, ki ga je pridelal izkušen škocjanski vinogradnik Marjan Oberč v Vinjem vrhu. Uspeha je seveda vesel, kot vsa družina, ki pomaga pri delu, ki ga zahteva obdelava šest tisoč trt. Oberč je drugi najboljši rezultat dosegel tudi pri cvičku (16,17), sicer pa je bil s cvičkom že dvakrat društveni prvak, znašel pa se je tudi v ožjem izboru za kralja cvička na ocenjevanju Teden cvička.

Oberčevi so uspešni še pri drugih vinih, od modre frankinje do laškega rizlinga, rumenega muškata, itd., sin Dejan je v oceno v Škocjan prinesel celo edino penino (polsuho, letnik 2019, ocena 17,87)

Pri salamah slavili Peterlinovi

Na 18. škocjansko salamijado je v oceno prispelo 30 vzorcev salam. Ocenjevala jih je komisija pod vodstvom Milana Vrščaja in imela zahtevno delo, saj so bile vse vrhunske, primerne za državno ocenjevanje. Tudi razlike v ocenah so bile med njimi zelo majhne.

Najboljšo salamo je naredil Janez Peterlin (ocena 52,9), izkušen salamar iz Bele Cerkve, ki je očitno tega posla več kot odlično naučil tudi sina Matjaža Peterlina, ki je bil tokrat 3. (ocena 52,4), pred leti pa tudi že državni prvak. 2. mesto je zasedel Marjan Ponikvar (52,5), gradiški salamar iz sosednje šentjernejske občine.

Sledili so: Boštjan Žagar (52,2), Dušan Udovč (52,1), Ičo Petančič (51,8), Savko Ponikvar (51,6), Darja Lenart (51,3), Marko Kirar (51,2), Milan Daničič (51,1), itd.

Priznanje za najuspešnejše tri škocjanske salamarje so prejeli: Ičo Petančič, Darja Lenart in Marko Kirar.

Zbrane vinogradnike in salamarje je pozdravil in jim čestital škocjanski župan Jože Kapler, na prireditvi, ki jo je povezoval Darko Povše, pa ni manjkalo dobre glasbe ter izvrstnih salam, vin in domačega kruha za okušanje.

V priponki še ostali rezultati z ocenjevanja salam v Škocjanu.

L. Markelj, foto: Marko Kirar

Galerija