Primož Kobe v Franciji postavil državni rekord na 10 km

19.3.2023 | 18:00

Primož Kobe na tekmi v Lillu. (Foto: osebni arhiv)

Lille - Atlet Primož Kobe je v Lillu v Franciji postavil nov državni rekord na 10 km v cestnem teku. S časom 29 minut in 19 sekund je izboljšal dosedanji najboljši čas, ki ga je dosegel 7. marca pred dvema letoma v Berlinu (29:21). Bil je 14., zmagal je Etiopijec Gemechu Dida (27:12).

"Vedel sem, da sem dobro pripravljen in da lahko tečem zelo hitro. Šel sem pogumno v nastop. Nisem bil le prepričan, če sem dovolj spočit. Začeli smo zelo hitro, prvi kilometer je bil opravljen v dveh minutah in 50 sekundah. Nato se je ritem umiril. Kljub temu so tekmeci odpadali in sem začel prehitevati skupine pred mano. Kasneje je bilo zelo težko na progi, moral sem potrpeti bolečine. Kljub temu sem tudi na koncu prehiteval. Zlati ponosen sem, ker sem v ciljni ravnini ugnal oba francoska tekača in si na ta način pritekel državni rekord," je po tekmi sporočil Novomeščan.

STA; M. K.