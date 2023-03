FOTO: Gasilci nenehno v pogonu, suha narava gori

20.3.2023 | 07:00

Delček včerajšnjih posredovanj (Foto: PGD Trebnje)

Včeraj ob 14.26 so ob Mirnopeški cesti v Novem mestu gorele suha trava, podrast in odpadne gume. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli pol hektarja.

Ob 16.05 sta ob Rudniškem jezeru v Kočevju goreli suha trava in podrast. Požar so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Ob 17.11 je pri naselju Vejar, občina Trebnje, gorelo v gozdu. Gasilci PGD Trebnje in Račje selo so pogasili požar suhih vej in grmičevja na površini okoli pol hektarja.

Ob 19.53 sta ob Mirnopeški cesti v Novem mestu goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Kamence so pogasili požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov.

Ob 20.02 sta v Šmihelu v Novem mestu na več mestih goreli suha trava in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 20 kvadratnih metrov.

Ob 21.59 je pri naselju Vejar, občina Trebnje, spet gorelo v gozdu. Gasilci PGD Trebnje, Trebanjski vrh in Račje selo so pogasili požar suhih vej in grmičevja na površini okoli pol hektarja.

Počila vodovodna cev

Ob 19.37 je v Zloganju, občina Škocjan, v stanovanjski hiši počila vodovodna cev. Gasilci PGD Škocjan so zaprli glavni ventil in posesali vodo.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠOLA LOKA na izvodu ŠOFERSKA- J.R.;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STARA LIPA 2. na izvodu SKS OMREŽJE.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT, izvod Kot desno;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. GRIBLJE izvod 1.Dol.Griblje Levo.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SV. ROK, izvod 7.HIŠE NAD TP DESNO.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. SUHADOL.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 15:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RIHPOVEC - KOVAČIČ, TP POLJANE PRI MIRNI PEČI, TP ŠENTJURIJ, TP ČEMŠE,TP GRIVEC in TP OKROGLICA;

- od 12:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLGA NJIVA PRI GRADIŠČU, izvod 3.PROTI SELAM STARA GORA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Srednje Arto, nizkonapetostno omrežje – Češnice, predvidoma med 8:00 in 11:00 uro; na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Spodnji grič med 8:00 in 10:30 uro, na območju TP Spodnji grič zaklonišče med 11:00 in 15:00 uro in na območju TP Jerman vrh, nizkonapetostno omrežje – Jerman vrh preko ceste predvidoma med 8:00 in 14:00 uro.

