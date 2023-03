Brez centra do poraza v Šenčurju

20.3.2023 | 08:30

Foto: KK GGD Šenčur/Darko Jerše

Šenčur - Košarkarji Krke so doživeli tretji zaporedni, skupaj četrti poraz v Ligi Nova KBM. V 21. krogu so močno oslabljeni izgubili pri Šenčurju z 72-91 (19-28, 21-24, 20-18, 12-21).

* Športna dvorana Šenčur, gledalcev 200, sodniki: Nedović (Kranj), Smrekar (Nova Gorica), Palčič (Postojna).

* Ggd šenčur: Ožegović 2, Rojc 7 (2:4), Murić 16, Rudovič 8, Walford 11 (1:1), Novak 10 (2:2), Tešić 8 (1:1), Martinčič 5, Hrštić 9, Malovčič 2, Varagić 3, Ahmedović 10.

* Krka: Stergar 16 (2:2), Stipčević 11 (5:6), Stavrov 6, Vucić 2, Škedelj 8 (1:1), Cerkvenik 2, Spasojević 16 (2:2), Špan 11 (4:4).

* Prosti meti: GGD Šenčur 6:8, Krka 14:15.

* Met za tri točke: GGD Šenčur 9:33 (Murić 2, Rudovič 2, Rojc, Tešić, Martinčič, Hrstić, Varagić), Krka 8:24 (Stergar 2, Stipčević 2, Spasojević 2, Škedelj, Špan).

* Osebne napake: GGD Šenčur 24, Krka 15.

* Pet osebnih: Rojc (36.).

Košarkarji Šenčurja so brez večjih težav premagali Krko in se ji na lestvici nekoliko približali, a Novomeščani še vedno ostajajo trdno na drugem mestu prvenstvene razpredelnice.

Domači košarkarji so včeraj že zgodaj prišli do vodstva, ki ga nato niso več spustili iz rok. V prvi četrtini so si priigrali devet točk naskoka, približno takšna razlika je bila tudi ob polčasu.

Gostje so bili sicer še ob koncu tretje četrtine na -10, toda prave priložnosti za preobrat ni bilo. Tudi v zadnjem delu so namreč domači igrali zanesljivo, prednost se je občasno povišala na 15 točk, tik pred koncem dvoboja pa je narasla že blizu 20 in jasno je bilo, da bo zmaga ostala doma.

Domači so imeli na koncu štiri igralce z dvoštevilčnim izkupičkom, največ točk sta dosegla Dino Murić (16) in Lucas Walford (11), Srdjan Tešić pa je za le dve točki ostal brez dvojnega dvojčka (8 točk, 12 skokov). Pri Krki sta bila najučinkovitejša Leon Stergar in Radoslav Spasojević s po 16 točkami.

V naslednjem krogu bo Krka 24. marca gostila Rogaško.

STA; M. K.