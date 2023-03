Napredovanje med najboljše štiri

20.3.2023 | 08:00

Fotografije: ŽRK Krka

Velenje - Na drugi četrtfinalni tekmi so se sinoči rokometašice ŽRK Krka ponovno pomerile z ekipo ŽRK Velenje.

Obe ekipi sta v tekmo vstopili motivirano in zbrano, tekma pa je bila od samega začetka izredno napeta. V prvem polčasu sta bili zasedbi zelo izenačeni. Na odmor med polčasoma so po odlično izvedeni devetmetrovki Tie Robida ob izteku rednega igralnega dela krkašice odšle z golom prednosti (11:12).

V drugem polčasu so Novomeščanke v igro vstopile nekoliko odločneje ter v 44. minuti prišle tudi do najvišje prednosti petih zadetkov (15:20). Do konca igralnega časa so domačinke počasi zmanjševale zaostanek, na koncu pa se je tekma končala z neodločenim izzidom (22:22). Zaradi prednosti petih golov krkašic iz prve tekme (27:22) so Dolenjke na koncu slavile uvrstitev med najboljše štiri ekipe v prvenstvu.

M. K.

