Gradnja nadvoza Malo Hudo v polnem teku

20.3.2023 | 14:00

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Nadaljujejo se gradbena dela na novozgrajenem nadvozu čez železniško progo pri Malem Hudem v Ivančni Gorici. Izvajalec je zaključil z izvedbo mostne kanalizacije in namestitvijo jeklenih varnostnih ograj, ki loči vozni pas s pasom za pešce in kolesarje, prav tako so nad železniško progo nameščeni dodatni varnostni mrežni paneli, sporočajo z ivanške občine.

Na drugi strani nadvoza pri vstopu v industrijsko cono (pri podjetju Cookinox) poteka izgradnja novega širšega mostu čez Stiški potok. Trenutno je položena armatura opornika vključno s krili, izdelujejo opaže pred betoniranjem mostu. Po izgradnji mostu sledi na celotnem območju nadvoza postavitev cestne javne razsvetljave in asfaltiranje. Za dostop do kmetijskih površin bo pod nadvozom urejena poljska pot.

Gradnja bo po časovnem načrtu zaključena do sredine letošnjega leta. Še pred uradnim odprtjem za promet pa bo v sklopu projekta pri trgovskih centrih (Spar in Hofer) postavljeno začasno montažno krožišče.

Po zaključku izgradnje nadvoza čez železniško progo in z že zgrajeno zahodno obvoznico bo občinsko središče razbremenjeno prometne gneče, še sporočajo iz Ivančne Gorice.

M. K.

