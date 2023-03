Novi dobrepoljski župan nadaljuje projekt protipoplavne zaščite

20.3.2023 | 09:40

Ob hudih nalivih v občini Dobrepolje poplavlja predvsem reka Rašica. (Simbolna slika; arhiv DL)

Dobrepolje - V občini Dobrepolje so se že v mandatu prejšnjega župana Igorja Ahačevčiča odločili za gradnjo gradnjo protipoplavne zaščite, s katero želijo občino obvarovati pred poplavami stoletnih vod. Projekt namerava prioritetno nadaljevati tudi novi župan Janez Pavlin, saj je vremensko dogajanje iz leta v leto manj predvidljivo, opozarja.

V občini Dobrepolje so imeli v zadnjem dobrem desetletju dvoje poplav stoletnih voda, in sicer v letih 2010 in 2014, ko je bila občina nekaj časa tudi odrezana od sveta.

Ob hudih nalivih poplavlja predvsem reka Rašica. Ta v normalnem obdobju ponikne v požiralnik pri vasi Ponikve, ko je veliko padavin, pa se razliva čezenj. Rašici se nato pridruži še voda iz treh izvirov z obrobja občine (izpod Podpeške jame, izpod vasi Podgora in iz Kompoljske jame), tako združena voda pa nato poplavlja predvsem v južnem delu občine. Najbolj ogrožene so vasi Potiskavec, Podtabor, Kolenča vas in vas Pri Cerkvi - Struge, poplavlja tudi v zgornjem delu občine.

Osnovna ideja protipoplavnega projekta je, da bi vodo, ki bi lahko poplavljala, speljali mimo naselij. V ta namen je občina naročila posebno študijo. V njej je bilo po besedah župana Pavlina sicer narejenih nekaj napak, ki ji bo treba popraviti, a bi lahko bila dober temelj za izvedbo projekta.

V kratkem se namerava dobiti z avtorjem študije, nato pa jo želijo skupaj predstaviti prebivalcem naselij, ki se jih dotika. "Cilj je, da se z načrti seznani tudi prebivalce in tako opravi čim širšo javno razpravo," je dejal. Nato bo študija romala na občinski svet in v pripravo potrebne dokumentacije za izvedbo projekta.

Projekt, za katerega lahko računajo tudi na državna sredstva, je po besedah župana zelo pomemben, zato bo ena od njegovih prioritet. "Vremensko dogajanje v zadnjih letih je namreč takšno, da so lahko poplave vsako leto," opozarja.

STA; M. K.

Zvočni zapisi Župan občine Dobrepolje Janez Pavlin o nadaljnjih korakih Župan občine Dobrepolje Janez Pavlin o nadaljnjih korakih