Mojca Musar in njen Svet pikic

20.3.2023 | 10:45

Krmelj - V Galeriji Krmelj so v marcu odprli prvo samostojno razstavo slikarke Mojce Musar iz Šentjanža z naslovom Svet pikic. Povezovalec dogodka Iztok Kos je povedal, da se z razstavo nadaljuje tradicija predstavitve ljubiteljskih slikarjev, ki ustvarjajo na vsakoletnih likovnih kolonijah v Krmelju.

Mojca Musar je veselje do risanja in slikanja pokazala že v zgodnjem otroštvu, danes pa je dejavna v dveh društvih, KUD Budna vas in Društvu ljubiteljev likovne umetnosti Radeče. Znanje je izpopolnjevala pri profesorici likovne umetnosti Eleni Sigmund in na likovnih kolonijah. Rada raziskuje različne tehnike, eksperimentira s svinčnikom in akvarelnimi barvami, najpogosteje pa ustvarja z oljnimi in akrilnimi barvami. »Uporablja pointilizem, to je slikarska tehnika, pri kateri se na platno nanašajo pike, ki se ne prekrivajo. Gledalec lahko šele z razdalje zazna celoto. Na tisoče pik je postavljenih v neposrednem stiku in ni jasnih obrisov, vendar so barve čiste in se ne mešajo kot pri impresionistih,« je pojasnil Kos. Vodja likovne sekcije pri KD Svoboda Ana Hočevar, ki je bila pobudnica razstave, je predstavila delovanje likovne kolonije, z glasbenim nastopom pa jo je obogatila učenka OŠ Krmelj Ela Kolenc ob spremljavi Sonje Kugonič in Anje Grošelj.

Iz aktualne tiskane številke Dolenjskega lista.

P. P., foto: Nevenka Flajs

