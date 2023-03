Občina Kočevje pripravlja podrobni občinski prostorski načrt za novo gospodarsko cono

20.3.2023 | 11:50

Foto: STA

Kočevje - V Kočevju nameravajo na območju za tovarno Yaskawa urediti novo gospodarsko cono, za kar so lani sprejeli spremembe občinskega prostorskega načrta, trenutno pripravljajo tudi podrobni občinski prostorski načrt. V pripravi so še dodatne strokovne podlage, potrebne za izvedbo projekta.

Poleg priprave podrobnega občinskega prostorskega načrta so na občini izdelali tudi idejno zasnovo projekta, ki je bila posredovana v mnenje Zavodu RS za varstvo narave. Ko bo zavod mnenje podal, bo sprejet sklep o pripravi podrobnega občinskega prostorskega načrta, s čimer bo postopek njegovega sprejemanja stekel tudi uradno.

Zemljišča, kjer naj bi zrasla nova gospodarska cona, so trenutno v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS. Kot pravijo na občini, so sklad že seznanili z željo, da jih odkupijo, njegov odgovor pa še čakajo. Tako cena zemljišča za odkup še ni znana.

Ker bo treba pred urejanjem gospodarske cone del kmetijskih zemljišč spremeniti v zazidalna, bo treba izvesti tudi izravnalne ukrepe, kar pomeni, da bo treba za vsak meter kmetijske zemlje, ki bo postala gradbena, zagotoviti kmetijsko zemljišče nekje drugje.

Kot pravijo na občini, je bil izravnalni ukrep nadomeščanja kmetijskih zemljišč z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že določen in usklajen v postopku tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, ki so bile sprejete junija lani. "Nadomestna kmetijska zemljišča so bila določena na območju naselja Dolnja Briga. Gre za okoli 40 hektarjev zemljišč, ki so bila prej opredeljena kot stavbna zemljišča in so bila spremenjena v kmetijska zemljišča," so navedli na občini.

Nova gospodarska cona naj bi se raztezala na okoli 38 hektarjih zemljišč. Občina jih namerava komunalno opremiti in prodati zainteresiranim podjetjem.

STA; M. K.