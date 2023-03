Kdo in zakaj ga je pretepel? S poltretjim promilom alkohola obstal sredi krožišča

20.3.2023 | 12:40

V noči na soboto so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o poškodovanem moškem na območju Novega mesta. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih naj bi se moški družil s trojico, potem pa naj bi ga ti pretepli. Lažje poškodovanega so oskrbeli v novomeški bolnišnici. Policisti nadaljujejo intenzivno preiskavo in ugotavljajo vse okoliščine, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Povzročitelj nesreče z 2,4 promila alkohola

V soboto nekaj pred 21. uro se je zgodila prometna nesreča v krožnem križišču v Brežicah. 35-letni voznik osebnega avtomobila je, kot so ugotovili policisti, zaradi prevelike hitrosti v krožišču izgubil oblast nad vozilom, zapeljal čez robnik in obstal na sredinskem otoku. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,17 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Poškodovan motorist - ni bil kriv, je bil pa brez vozniške

V soboto dopoldne sta pri Rožancu trčila motorist in osebni avto. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 23-letni voznik osebnega avtomobila, ki je z namenom prehitevanja zapeljal levo in trčil v motorista, ki je že prehiteval njegov avtomobil. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog. 55-letnemu motoristu, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, pa so motor zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez vozniške

Policisti PP Krško so med kontrolo prometa v Krškem včeraj zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Citroen berlingo. Ugotovili so, da 32-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,42 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine

Iz hleva v Dolnji Paki na območju PP Črnomelj je v noči na petek nekdo odpeljal šest ovc.

Na Ratežu je med 14. 3. in 17. 3. neznanec vlomil v brunarico. Po prvih ugotovitvah ni ničesar odnesel, z vlomom pa je povzročil za okoli 600 evrov škode.

V naselju Marof na območju PP Trebnje je nekdo iz gospodarskega objekta ukradel motorno žago, visokotlačni čistilnik, kotno rezilko in kompresor. Lastnika je oškodoval za 1700 evrov.

V Starem Gradu na območju PP Krško je neznanec vlomil v nenaseljeno stanovanjsko hišo in ukradel pralni stroj. Lastnika je oškodoval za 1000 evrov.

Prijeli tri tuje tihotapce migrantov

Na Obrežju so policisti v petek okoli 20. ure ustavili voznika osebnega avtomobila slovaških registrskih oznak. 36-letni državljan Ukrajine je v vozilu prevažal tri državljane Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Okoli 20. 30 so prav tako na Obrežju ustavili osebni avtomobil poljskih registrskih oznak, ki ga je vozil 31-letni državljan Uzbekistana - ta je prevažal štiri državljane Rusije, ki so na nedovoljeni način vstopili v Slovenijo. Včeraj okoli 16. ure so ugotovili, da 23-letni državljan Romunije v vozilu prevaža pet državljanov Turčije. Državljanu Ukrajine, državljanu Uzbekistana in državljanu Romunije so odvzeli prostost in jih pridržali ter jim zasegli vozila. S kazensko ovadbo zaradi kaznivih dejanj prepovedano prehajanje meje ali ozemlja države jih bodo kriminalisti privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Bukošek, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli 42 državljanov Maroka, 31 državljanov Rusije, 29 državljanov Pakistana, 22 državljanov Kube, 18 državljanov Nepala, 13 državljanov Sirije, 11 državljanov Turčije, deset državljanov Afganistana, osem državljanov Bangladeša, pet državljanov Kube, pet državljanov Indije, štiri državljane Kitajske, državljana Palestine in državljana Alžirije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 17. 3. in 20. 3. posredovali v 178. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 536 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in 13 nesreč z gmtono škodo. Zasegli so avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 38. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj groženj, nasilništva, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

