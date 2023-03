Gen-I lani več kot prepolovil dobiček, razmišlja o novi zadolžitvi

20.3.2023 | 19:30

Krško - Skupina Gen-I je leta 2022 po nerevidiranih podatkih povečala prihodke za 21,4 odstotka na nekaj manj kot 4,1 milijarde evrov, medtem ko se je njen čisti dobiček zmanjšal za 57,8 odstotka na 29,5 milijona evrov. V družbi razmišljajo o novi zadolžitvi v predvideni višini 50 milijonov evrov.

V trgovcu z elektriko in zemeljskim plinom, ki je del širše skupine Gen, so s poslovanjem v lanskem letu zadovoljni. "Kljub turbulentnim razmeram na energetskih trgih je skupina Gen-I v letu 2022 poslovala stabilno in kot izkazujejo še nerevidirani podatki, poslovno leto zaključila nad pričakovanji iz poslovnega načrta," so zapisali v današnji objavi na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Za leto 2022 so si v družbi, potem ko so naraščajoče cene energentov na veleprodajnem trgu v letu 2021 vplivale na vse stebre njihovega delovanja, zastavili cilj, da se čisti dobiček ustavi pri 21,8 milijona evrov. Leta 2021 je znašal 70,1 milijona evrov.

Da so lansko poslovno leto zaključili nad pričakovanji iz poslovnega načrta, v družbi pripisujejo aktivnostim na mednarodnem veleprodajnem trgu električne energije in plina, s katerimi so se pravočasno odzvali na zaostrene razmere na trgu ob ustrezni oceni tveganj.

V Gen-I preučujejo možnost izdaje 12-mesečnih komercialnih zapisov v predvideni skupni nominalni vrednosti izdaje 50 milijonov evrov. To bo že 12. izdaja komercialnih zapisov družbe Gen-I, njen namen pa je obnova obstoječe zadolžitve s komercialnimi zapisi in ohranjanje razpršenosti finančnih virov, so pojasnili.

Za zainteresirane vlagatelje nameravajo ob tem organizirati predstavitvena srečanja, kjer se bodo lahko podrobneje seznanili s poslovanjem družbe in načrti.

STA