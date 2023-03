Inšpektorat za delo v Melaminu do zdaj ugotovil več nepravilnosti

20.3.2023 | 20:00

V Melaminu po nesreči maja lani (Foto: arhiv; STA)

Kočevje - Inšpektorat RS za delo je v kočevskem podjetju Melamin do zdaj ugotovil že več nepravilnosti, zanje pa podjetju izdal tudi globe, je poročal Dnevnik. V podjetju pravijo, da ne gre za večje nepravilnosti in da te vedno odpravijo v najkrajšem možnem času, kar pa naj ne bi povsem držalo.

Leta 2016 je inšpektorat za delo opravil nadzor tako v Melaminovi poslovni enoti obutvena industrija kot v poslovni enoti kemija, pri tem pa je inšpektor ugotovil nepravilnosti v zvezi z obvladovanjem zunanjih izvajalcev. Enako nepravilnost je ugotovil leta 2021 in po eksploziji, ki je Melamin prizadela 12. maja lani.

Po informacijah časopisa naj bi v kriminalistični preiskavi nesreče ugotovili, da so zaposleni, ki so delali z nevarnimi kemikalijami, delali brez ocene tveganja oziroma s pomanjkljivo oceno tveganja, ki je za delo s tako nevarnimi snovmi nujna. Tako naj bi bil varnostni inženir zadolžen za delo s kemikalijami, ni pa prejel dovolj podrobnih navodil, kako naj bi to v praksi izvajal v skladu z varnostnimi predpisi, kar je bilo trikrat ugotovljeno v inšpekcijskem nadzoru, piše časopis.

Pri nadzoru leta 2019 in po eksploziji maja lani so inšpektorji ugotovili tudi neustreznosti pri praktičnem preizkusu delavca, leta 2021 in 2022 pa pomanjkljivosti glede določevanja varnostnih ukrepov v navodilih za varno delo.

V Melaminu so za časopis navedli, da večjih opozoril s strani inšpektorata niso prejeli, nepravilnosti pa naj bi tudi vedno odpravili v najkrajšem možnem času in vse postopke uredili v skladu z mnenjem inšpektorata, a na inšpektoratu to zanikajo. Ugotovljene nepravilnosti naj bi v Melaminu odpravljali parcialno, kot je bilo opredeljeno v odločbah, niso pa jih implementirali v delovanje, poroča Dnevnik.

Inšpektorat je sicer podjetju izrekel 2000 evrov globe, odgovorni osebi pa 500 evrov globe zaradi nepravilnosti glede zagotovitve ustrezne varovalne opreme delavcu. Enaka kazen je bila dodeljena tudi zaradi neustreznega preizkusa praktične usposobljenosti delavca.

