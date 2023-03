Miren dan - ''le'' en vlom, migrantov pa še vedno na desetine

21.3.2023 | 12:50

Simbolna slika (Foto: arhiv; P. L.)

Med 17. in 20. marcem je v Drašičih nekdo vlomil v gospodarski objekt in ukradel zračni kompresor, so zapisali v današnjem dnevnem poročilu na Policijski upravi Novo mesto.

Na Obrežju zasačili Hrvata s sedmimi Turki v kombiju

Policisti so včeraj popoldne na Obrežju ustavili kombi hrvaških registrskih oznak, v katerem je 37-letni Hrvat prevažal sedem Turkov, ki so nezakonito vstopili v Slovenijo. Vozniku so odvzeli prostost in mu zasegli kombi, s kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku. Postopki s Turki še potekajo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Čatež ob Savi) izsledili in prijeli devet državljanov Pakistana, devet državljanov Kitajske, devet državljanov Maroka, šest državljanov Kube, šest državljanov Afganistana, tri državljane Rusije, dva državljana Irana in državljana Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 58. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 183 klicev. Obravnavali so sedem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev, požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.