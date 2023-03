Dobrodelni koncert za porušeni večnamenski prostor Tabora Mojca - klonil pod težo snega

21.3.2023 | 14:00

Novo mesto - Letošnji snegolom ni prizanesel niti dobrodelni organizaciji Društvu prijateljev mladine Mojca, saj je pod njegovo težo klonil osrednji večnamenski prostor, ki je bil več let osrčje njihovega delovanja, dogodkov ter vsakoletnih nepozabnih otroških počitnic v Taboru Mojca v Dolenjskih Toplicah.

Ker so bili stroški sanacije za njih previsoki, so v soboto v novomeški Športni dvorani Leona Štuklja organizirali Dobrodelni koncert Skupaj za otroke, na katerem so zbirali sredstva za postavitev novega večnamenskega prostora, ki jim bo omogočil nadaljevanje njihovega delovanja.

V DPM Mojca danes z zadovoljstvom ugotavljajo, da so dokazali, kaj vse je mogoče, ko se združijo dobri ljudje. Vsi nastopajoči so jim radi priskočili na pomoč - z njimi so bili Dan D, Društvo mrtvih pesnikov, Gašper Rifelj, Ansambel Petan, MePZ Revoz, Špela Cesar, Muvaruvagruva, Peter Movrin, Ema Neža Bošnjak, Bort Ross, hulahoperka Anja Hercl, Brata Šušteršič ter učenci Otroškega pevskega zbora, Mladinskega pevskega zbora in 2. a razreda OŠ Grm. S svojimi točkami so, kot sporočajo iz Mojce, ''pričarali res čudovit večer, ki je požel ogromno pozitivnih, navdušujočih odzivov.''

Čustven je bil tudi trenutek, ko je fundacija Radia 1 slavnostno podelila društvu donacijo v vrednosti 15.000 €, zahvalili pa so se tudi podjetju Krka, d.d. za donacijo 5.000 € ter vsem posameznikom, ki so se odzvali na njihovo prošnjo za pomoč. Še vedno imajo aktivni tudi SMS kodi MOJCA5 in MOJCA10, s katerimi lahko z SMS sporočilom na 1919 pri operaterjih Telekom, T-2 ter A1 vsak prispeva 5 € ali 10 € za postavitev novega večnamenskega prostora in nadaljevanje njihovih dobrodelnih aktivnosti.

''S tem projektom smo dokazali, da so sanje vedno dovoljene in da se dobro resnično z dobrim tudi vrača ... da Društvo prijateljev mladine Mojca ni le skupnost nekaj prostovoljcev, ampak je skupnost dobrosrčnih ljudi iz celotne Slovenije, ki si stojijo ob strani in na to smo lahko vsi skupaj zelo ponosni!'' so še zapisali v DPM Mojca.

M. K.

Foto: Gašper Štih

Galerija