Metliški obrtniki in podjetniki podelili jubilejna priznanja

21.3.2023 | 09:30

Najvišje priznanje je letos prejel frizerski salon Metličanke Milke Barbič (na sredini). (Foto: Robert Kokol - foto Asja)

Vsi jubilanti

Metlika/Rosalnice - Letošnjemu rednemu letnemu zboru članov Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Metlika sta se v Rosalnicah pridružila tudi Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, in Adrijana Mavretič, višja svetovalka za gospodarstvo na Občini Metlika. Slednja je predstavila možnosti koriščenja finančnih sredstev, ki jih Občina namenja za malo gospodarstvo, in načrte za ureditev obrtnih con, gost iz Ljubljane pa je med drugim opozoril na nove korake na področju informiranja. Spletna stran www.ozs.si je denimo urejena tako, da si jo je mogoče naložiti na mobilne telefone.

O lanskem delu in načrtih je spregovoril predsednik OOZ Metlika Miran Križan, kateremu je bilo maja lani zaupano vodenje zbornice. V zadnjih štirih letih, v negotovih razmerah najprej zaradi korona virusa, sedaj pa zaradi energetske krize, se je po njegovih besedah ponovno pokazalo, kako pomembno je, da imajo obrtniki in podjetniki svojo organizacijo in da jih je čim več.

Obrtna zbornica je v Metliki že 47. leto pomemben servis za malo gospodarstvo v občini. Med številnimi aktivnostmi je Križan izpostavil izvedbo 20 izobraževalnih dogodkov z lepo udeležbo, ki so bili za člane brezplačni, promocijo članov na unikatnem zborničnem poslovnem koledarju in spletni strani, predvsem pa skoraj 1.000 individualnih svetovanj in redno obveščanje članov o aktualnih zadevah. Zbornica je tudi edina točka SPOT registracija v občini, ki brezplačno opravlja storitve za vse nove in obstoječe podjetnike že od samega začetka delovanja e-VEM portala leta 2005.

Predstavniki zbornice so aktivni tudi v občinskih komisijah in odborih, pozabili niso niti na družabne dogodke.

Vsako leto se metliški zbornici pridruži lepo število novih članov in ponosni so, da je OOZ Metlika druga najboljša med vsemi 62. OOZ po ohranitvi članstva v primerjavi z letom 2013, ko je bilo to še obvezno.

Na zboru so podelili tudi 16 jubilejnih priznanj za 10, 20, 30, 40 in prvič tudi za 50 let opravljanja dejavnosti. Najvišje priznanje je prejel Frizerski salon »Milka« Milka Barbič s.p. iz Metlike.

M. K.