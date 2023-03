V 90. letu starosti umrl Janez Gorišek, oče planiške velikanke, častni občan občine Šentjernej

21.3.2023 | 10:30

Za vedno se je poslovil Janez Gorišek, planiška legenda, po rodu Šentjernejčan.

Ljubljana/Šentjernej - V starosti 89 let se je za vedno poslovil Janez Gorišek, slovenski gradbeni inženir, smučarski skakalec in športni delavec, širši javnosti poznan predvsem kot konstruktor smučarskih skakalnic in letalnic v Planici.

Na Goriška so še posebej ponosni Šentjernejčani, saj je njihov rojak. Izhaja iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju in leta 2015 so mu ob občinskem prazniku za življenjsko delo na področju športa podelili naziv častni občan občine Šentjernej.

Rodil se je 13. septembra 1933 v Ljubljani, kjer je končal osnovno šolo, gimnazijo ter Fakulteto za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, ter leta 1961 diplomiral z nazivom univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva. Njegova poklicna pot ga je vodila po vsem svetu, od Skopja, kjer je sodeloval pri popotresni prenovi, do Bengazija v Libiji, kjer so obnavljali porušeno mesto Barča. Po povratku v domovino se je zaposlil na Zavodu za vodno gospodarstvo Vič, leta 1973 je postal direktor v biroju SOZD Irc Planum Inženiring, do upokojitve pa je deloval v podjetju Planum športing.

Skakati začel pri osmih letih

Janez se je s smučarskimi skoki začel ukvarjati že kot osemletnik. Preizkušal se je tudi na šentjernejski 45-metrski skakalnici v Drči, za katero je naredil celo načrt. Smučarski skoki so ga zasvojili in zaznamovali za vse življenje.

Dolga leta je bil državni reprezentant, dvakrat celo študentski svetovni prvak. Ni naključje, da je bil njegov osebni rekord dosežen ravno v Planici, kjer je pristal pri 105 metrih. Z dušo in srcem se je po končani športni poti posvetil projektiranju skakalnic in letalnic ne samo doma, temveč po vsem svetu. Skupaj z bratom Vladom sta projektirala najlepšo in najbolj znano letalnico na svetu. Letalnico bratov Gorišek, ki leži v zibelki tega špota – Planici. Po bratovi prezgodnji smrti je projektiranje nadaljeval s sinom Sebastjanom.

Skakalnice, ki jih je projektiral, stojijo po vsem svetu, na Norveškem, v Italiji, Avstriji, BiH, Turčiji, ZDA, na Češkem, v Nemčiji, Kazahstanu, Švici in seveda pri nas v Sloveniji.

Številne nagrade in priznanja

Gorišek, ki je za svoje delo prejel številne pomembne nagrade in priznanja – med drugim sta leta 1968 za gradnjo letalnice z bratom Vladom prejela Bloudkovo nagrado, sam je prejel red dela z zlatim vencem, srebrni red RS za zasluge v športu, nagrado Inženirske zbornice Slovenije za življenjsko delo, častno listino OKS in mnoge druge – je bil tega priznanja vesel in mu je zelo veliko pomenilo. S svojo družino se je rad vračal v kraje pod Gorjance, od koder sta izhajala njegova starša – oče prav iz Dolenje Stare vasi, mama iz Šentjerneja.

Janez Gorišek se je rad vračal med dolenjske griče in prijazne Dolenjce.

Dom sta si sicer ustvarila v Ljubljani, a kot nam je Janez pred leti zaupal v enem od pogovorov za Dolenjski list, je skupaj s staršema na Dolenjskem rad preživljal mnoga poletja. V Šentjernej je celo prikolesaril! Spominja se čolnarjenj po reki Krki, otroških iger, druženj s potem uspešnim menedžerjem Milošem Kovačičem, tradicionalnih žegnanj konj v Dolenji Stari vasi, in tudi zato je vesel, da je obdržal staro leseno hiško in domačijo z vinogradom, ki ga povezujeta z družinskimi koreninami. Vanjo radi prihajajo tudi njegovi trije otroci z družinami in govora je bilo, da bodo v njej uredili celo muzej.

Vsak dan kozarec cvička!

»Gotovo se ne bi tako dobro držal, tudi po vseh zdravstvenih težavah, če ne bi vsak dan spil vsaj kozarček cvička iz svojega vinograda,« je nasmejan povedal ta uspešni Dolenjec, ki mu je ob strani vedno stala njegova družina. Z ženo Jožico je pred leti praznoval diamantno poroko!

Čestitka nekdanjega župana Radka Luzarja, na desni Goriškov sin Sebastjan.

»Razvijal sem se sam, začel sem od nule - enkrat mahal z rokami, drugič skakal z rokami naprej, pa potem z rokami nazaj, skratka, iskal sem najboljše variante,« pravi sogovornik, ki je kot skakalec osvojil pet naslovov mladinskega državnega prvaka, dva naziva študentskega svetovnega prvaka in se leta 1956 udeležil olimpijskih iger v Cortini d'Ampezzo. Razumljivo je bilo, da se je potem z izkušnjami skakalca in tekmovalca vključil v vrste smučarskih delavcev.

A svojega strokovnega znanja – ni le konstruktor planiške velikanke, ampak je sodeloval pri prenovi praktično vseh večjih skakalnic po svetu, med drugim v Kulmu v Avstriji in v Vikersundu na Norveškem, od koder prihaja svetovni rekord – ni nikoli skrival, delil ga je z drugimi. Vse skakalnice je vedno gradil tako, da so se lahko razvijale naprej, vedno pa mu je vilo v ospredju varno skakanje.

Janez Gorišek je zaznamoval delovanje Smučarske zveze Slovenije in OK Planica v vseh letih svojega delovanja. Brez njega in njegovih drznih idej bi bil razvoj smučarskih skokov in poletov precej drugačen. Ostali bomo na njegovi začrtani poti in viziji 300 metrskega poleta na letalnici bratov Gorišek. Pogrešali ga bomo, a nikoli pozabili, pa ob njegovem slovesu pravijo v Smučarski zvezi Slovenije.

Besedilo in foto: L. Markelj