FOTO: Na avtocesti pogorel avto; našli voljča kadavra

21.3.2023 | 18:30

Goreči avto na odstavnem pasu (še več fotografij PGE Krško spodaj v fotogaleriji)

To je ostalo od njega.

Takole pa je bilo videti, še preden so na kraj prispeli gasilci. (Foto: FB PKD)

Danes ob 9.52 je avtocesti Dobruška vas - Smednik, občina Škocjan, gorelo osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGE Krško so zavarovali mesto dogodka in ogenj pogasili. Ogenj je avto povsem uničil.

Poškodovan motorist

Ob 16.36 se je na cesti Novo mesto - Mirna Peč v bližini odcepa za naselje Kuzarjev Kal pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci GRC Novo mesto so zavarovali kraj nesreče, pomagali pri oskrbi in prenosu poškodovanega motorista do reševalnega vozila. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so ga na kraju oskrbeli in odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Sršenje gnezdo

Ob 12.55 so v Vandotovi ulici v Novem mestu gasilci GRC Novo mesto odstranili sršenje gnezdo izpod ostrešja stanovanjskega objekta.

Ustrelili volkova

Ljubljanski policisti so včeraj ob približno 10. uri prejeli obvestilo o najdenih kadavrih dveh volkov na območju Ribnice. Opravili so ogled kraja najdbe in ugotovili, da sta bila volkova ustreljena. Kadavra so odpeljali na Inštitut za patologijo, kjer bo opravljen pregled.

Policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja še zbirajo obvestila, o vseh okoliščinah pa bodo obvestili pristojno državno tožilstvo, so sporočili s PU Ljubljana.

