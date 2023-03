V Posavju končali projekt izboljšave industrijskih inovacijskih ukrepov

22.3.2023 | 08:20

Utrinki dela minulih let (Foto: RRA Posavje)

Krško - Regionalna razvojna agencija Posavje iz Krškega je kot vodilni partner nedavno končala triletni mednarodni projekt izboljšave industrijskih inovacijskih ukrepov Inno Industry. Za nekaj več kot 1,6 milijona evrov vreden projekt je vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko odobrila nekaj manj kot poldrugi milijon evrov denarne podpore.

Po podatkih krške razvojne agencije so želeli s projektom, pri katerem je sodelovalo deset evropskih držav, do vključno lani izboljšati izvajanje regionalnih in nacionalnih inovacijskih ukrepov v okviru četrte industrijske revolucije in okrepiti stopnjo grozdov, ki razvijajo dejavnosti za preoblikovanja zdajšnje industrije v t. i. pametno industrijo.

Projekt Inno Industry je sicer vzpostavil strateške delovne skupine, katerih naloga je bila izmenjava najboljših primerov, povezanih z grozdi. Ključni izid je prinesla regionalna analiza, s katero so v desetih evropskih regijah ocenili, kaj v podjetjih prispeva k doseženi uspešnosti.

Poiskali so tudi 30 najboljših primerov povezave grozdov in industrije ter pripravili deset akcijskih načrtov izboljšave.

Projekt je bil usmerjen tudi v medsebojno učenje. Med drugim so želeli ugotoviti prednosti in slabosti v regijah sodelujočih partnerjev, določiti in izmenjati najboljše primere preoblikovanja v t. i. pametno industrijo in usposobiti deležnike za nove tehnološke napredke.

Posavska razvojna agencija je bila sicer kot vodilni partner zadolžena za projektno koordinacijo in izvedbo delovnega načrta, za koordinacijo dogodkov in dejavnosti posameznih partnerjev ter za spremljanje izvedbe projekta. Bdela je tudi nad porabo projektnega denarja in zagotavljala osrednjo podlago ter podporo za vse oblike dela, na primer za pravilno izvajanje pravnih, pogodbenih in denarnih obveznosti ter za zagotavljanje ustrezne kakovosti projektnih rezultatov, so pojasnili.

Regionalna razvojna agencija Posavje se je pri projektu Inno Industry povezala s partnerji iz Avstrije, Latvije in Španije, s Portugalske, iz Švedske in Slovaške, z Madžarske, iz Romunije ter Velike Britanije.

Po končanju projekta partnerstvo skladno z zahtevami programa in pogodbo o financiranju zagotavlja trajnost projekta in njegovih rezultatov še prihodnjih pet let, so še sporočili iz Krškega.

STA; M. K.