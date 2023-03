Ponoči pogorela hiša

22.3.2023 | 07:00

Ponoči ob 2.17 je v Pavičičih v občini Črnomelj zagorela stanovanjska hiša. Gasilci PGD Črnomelj, Tribuče in Adlešiči so pogasili požar na objektu velikosti 15 x 6 metrov. Ogenj je hišo uničil. Dežurni delavec Elektra je na objektu izklopil elektriko.

Nad gorečo travo

Včeraj ob 15.28 je v bližini industrijske cone Lik v Kočevju na več lokacijah gorela trava. Gasilci PGD Kočevje so posredovali dvakrat in pogasili požare na skupni površini okoli 2000 kvadratnih metrov.

Ob 15.12 je tudi ob Rudniškem jezeru v Šalki vasi zagorela trava. Požar na površini okoli 1200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PLEŠIVICA na izvodu LEVO TRIBUČE in na izvodu HRIB DESNO;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA 1 na izvodu DESNO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 10:00 do 14:30 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH PRI SEMIČU, izvod Cerkev.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP K ROKU, izvod 4.S.O. KRIŽIŠČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 9:00 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP HMELJČIČ, izvod 4. HMELJČIČ.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Spar Sevnica predvidoma med 6. in 6.30 ter med 13.30 in 14. uro; na področju nadzorništvo Brežice pa na območju TP Podgorje okrog nadomestna predvidoma med 11. in 14. uro.

