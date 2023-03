Projekt ToyotaGO se končuje, stroški previsoki

22.3.2023 | 10:15

Ob začetku projekta je slednjega ob županu promoviral tudi Dejan Zavec. (Foto: arhiv; Toyota Adria)

Kočevje - ToyotaGO, pionirski projekt zagotavljanja trajnostne mobilnosti prevozov na zahtevo prilagojen za uporabo na podeželju, je v občini Kočevje zaživel aprila lani. Po letu dni izvajanja storitve se je Občina Kočevje zaradi visokih stroškov, ki so v popolnosti na plečih občine, odločila, da projekta v enaki meri ne bo nadaljevala.

»Cilji, da poleg starejših dosežemo še mlajše uporabnike, starše, ki so prevoze koristili za mobilnost svojih otrok ter dnevne migrante, so bili doseženi. Ekonomija obsega, demografska struktura prebivalstva in tip poselitve pa stroške prevoza po potniku dvigujejo na več desetkratnik tistega v urbanem okolju, kar nam onemogoča, da bi z izvajanjem storitve nadaljevali brez državnih subvencij. V duhu skladnega regionalnega razvoja, decentralizacije države, oživljanja podeželja in uravnoteženega razvoja obmejnih regij ter depopulacijskih območij bi bila subvencija tovrstnih oblik trajnostne mobilnosti edini smotrni odgovor države na reševanje omenjenih problematik, zato apeliramo na odločevalce, da zapolnijo to vrzel,« je ob zaključku projekta povedal kočevski župan dr. Vladimir Prebilič.

Odločitev, da s projektom ne nadaljujejo, ni bila lahka, sporočajo s kočevske občine, saj da so uporabniki tovrstno obliko mobilnosti sprejeli za svojo in je številnim olajšala vsakdan ter staršem prihranila marsikatero pot.

Toyota je aplikacijo ToyotaGO razvila v tesnem sodelovanju s partnerji projekta Občino Kočevje, Komunalo Kočevje in Zavodom Sopotniki, z implementacijo storitve, eno od oblik trajnostne mobilnosti, bodo nadaljevali na drugih območjih Slovenije. »Kočevje je bilo eno leto mobilnostni laboratorij, ki nam je omogočal razvoj in pridobivanje neprecenljivih izkušenj s področja spoznavanja in vpeljave novih mobilnostnih navad. Kljub temu, da z izvajanjem ToyotaGO zaključujemo, verjamemo, da smo postavili trdne temelje za razvoj tovrstnih storitev v prihodnosti ter orodje za omogočanje nadstandardnih storitev prebivalcem periferije ter s tem oživljanje in pomlajevanje podeželja,« je povedal direktor Toyota Slovenija Gregor Mauko.

»Želje po omogočanju mobilnosti na podeželju in izven mesta ne bomo opustili in prepričani smo, da bomo na tem področju s Toyoto ostali pomemben partner,« je še povedla Vladimir Prebilič. Skupni napori bodo po njegovih besedah usmerjeni predvsem v iskanje podpore države pri financiranju projekta oziroma omogočanja subvencij za tovrstne prevoze, kot jih organizirane oblike javnega potniškega prometa že imajo.

M. K.