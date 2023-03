Hudo poškodovan motorist; zakaj je pogorela streha?

22.3.2023 | 13:40

Včeraj okoli 16.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti Novo mesto - Mirna Peč, pri Hudem. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policistov je 40-letni motorist zaradi prevelike hitrosti izgubil oblast nad motorjem, padel in se hudo poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti so še ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu motor zasegli. O kršitvah bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, poročajo s PU Novo mesto.

Odvzela prednost 82-letnemu kolesarju

Nekaj pred 16. uro se je prometna nesreča zgodila v naselju Žadovinek na območju PP Krško. Policisti so ugotovili, da je za nesrečo odgovorna 42-letna voznica osebnega avtomobila, ki je odvzela prednost 82-letnemu kolesarju, ki je pravilno peljal po kolesarski stezi. Po trčenju je kolesar padel in se lažje poškodoval. Oskrbeli so ga v brežiški bolnišnici. Povzročiteljici nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Policisti in kriminalisti danes na pogorišču

Minulo noč je, kot smo poročali, gorela hiša v Pavičičih na območju PP Črnomelj. Požar so gasilci omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče, ogenj pa je uničil ostrešje hiše. Policisti in kriminalisti danes opravljajo ogled požarišča in ugotavljajo vzroke za nastanek požara. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo

Prijeli tatu

Nekaj po 12. uri so policiste PP Krško poklicali na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer je neznanec ukradel več prehrambenih izdelkov in pobegnil z osebnim avtomobilom. O tatvini in opisu vozila je OKC takoj seznanili vse policiste na terenu. Okoli 13.30 so 28-letnega tatu izsledili v Novem mestu, od koder je doma. Zasegli so mu ukradene predmete in jih vrnili osebju v prodajalni. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja tatvine.

Vlomi in tatvine

Iz prodajalne v Šentjerneju je nekdo ukradel manjšo blagajno z menjalnim denarjem.

Na območju Stražnjega Vrha je med 19. 3. in 21. 3. nekdo vlomil v zidanico in ukradel okoli 200 metrov električnih vodnikov. Lastnika je oškodoval za 250 evrov. Prav tako na Stražnjem Vrhu je neznanec vlomil v pomožni objekt in ukradel motorno žago, bakreni del kotla za žganjkuho in dve posodi z gorivom. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 500 evrov.

Slovenec na Obrežju prevažal štiri nezakonite migrante

Policisti so okoli 12. ure na območju Obrežja prijeli 55-letnega slovenskega državljana, saj je v svojem vozilu prevažal štiri državljane Iraka, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Pridržali so ga in mu vozilo zasegli ter ga kazensko ovadili

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Rigonce, Obrežje, Dobova, Slovenska vas, Sela pri Dobovi, Loče) izsledili in prijeli 22 državljanov Kube, 14 državljanov Maroka, osem državljanov Pakistana, šest državljanov Rusije, tri državljane Indije, državljana Sirije in državljana Konga. Policijski postopki s tujci, ki so nedovoljeno prestopili državno mejo, še niso zaključeni.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 60. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 205 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, dve nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in osem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.