Muhabiju Gashiju za umor partnerke 22 let zapora

22.3.2023 | 13:00

Gashija so na sodišče pripeljali iz pripora. (Foto: M. Ž.)

Sevnica/Krško - Krško okrožno sodišče je danes Muhabija Gashija iz okolice Sevnice spoznalo za krivega umora partnerke Amande Černe in mu dosodilo 22 let zapora. Ker je bil že pred tem v Kranju zaradi nasilja pogojno obsojen na leto in pol zapora, z novim kaznivim dejanjem pa se je kazen spremenila v zaporno, mu je sodišče danes izreklo skupno 23 let in tri mesece zapora.

Kot je ob izreku sodbe povedala sodnica Cvetka Ogorevc Sotelšek, je sodni senat prepričan, da je bilo 47-letnemu Gashiju kaznivo dejanje, ki naj bi ga zagrešil 1. februarja lani, ko je v družinski hiši v okolici Sevnice do smrti pretepel partnerko, dokazano. Gashi je namreč sam priznal, da jo je pretepel, a naj je pri tem, kot je zatrdil, ne bi želel ubiti.

Po mnenju senata tudi ni dvoma, da je partnerka pri tem trpela hude fizične bolečine, saj ji je po ugotovitvah izvedenca prizadejal številne poškodbe, prav tako je umirala nekaj ur. Pri tem se je po mnenju senata Gashi zavedal, da lahko partnerka umre, vendar mu je bilo vseeno, saj do žrtve ni čutil empatije, prav tako je po ugotovitvah izvedenca ni poskušal oživljati, čeprav je sam trdil, da jo je, je povedala sodnica.

V obrazložitvi sodbe je senat tudi sledil mnenju izvedenke za psihiatrijo Maje Rus Makovec, da je bila ob usodnih dogodkih Gashijeva sposobnost razumeti pomen svojih dejanj sicer zmanjšana, a ne bistveno.

Otroci tega ne bi smeli doživeti ...

Pri izreku kazni je sodišče kot olajševalno okoliščino upoštevalo, da ima Gashi šest mladoletnih otrok, kot oteževalno pa, da je bil že obsojen za nasilna dejanja in da je partnerko usodno pretepel v času, ko so bili doma otroci. "Ti nikoli v življenju ne bi smeli doživeti tega, kar so doživeli," je dejala sodnica.

Na današnjem naroku je sicer sodišče zaslišalo sodno izvedenko Majo Rus Makovec, ki je povedala, da Gashi trpi za močno osebnostno motnjo, ki moti njegovo funkcionalnost. Težko je empatičen do drugih, v ospredju so predvsem njegove potrebe. Njegovo razpoloženje niha, lahko postane panaroiden, je povedala.

Po ugotovitvah sodnega postopka, je bil Gashi do partnerke nasilen že več let, pri čemer je po besedah izvedenke šlo predvsem za željo po njenem discipliniranju in obvladovanju, kar je bil odločilen dejavnik tudi usodnega dne. "Šlo je za ponovitev discipliniranja soproge, ki se ni odzivala na percepcijo moža, kot je to on pričakoval," je dejala.

Ker je izvedenka ocenila, da Gashi partnerke usodnega dne ni želel ubiti, ker jo je v resnici močno potreboval, da je lahko ob njenem obvladovanju doživljal lastno vrednost, je Gashijeva obramba menila, da usodnega dne ni šlo za umor, ampak kvečjemu za hudo telesno poškodbo, katere posledica je bila smrt, za kar je zagrožena nižja zaporna kazen. A sodni senat tej teoriji ni sledil. Gashiju je do pravnomočnosti sodbe tudi podaljšal pripor.

STA; M. K.