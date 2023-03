FOTO: Ob dnevu voda posadili drevesa ob Krki

22.3.2023 | 18:15

Županu Robertu Zagorcu (levo) in državnemu sekretarju Mateju Skočirju je šlo sajenje dobro od rok.

Nasmeh v. d. direktorice direkcije za vode Neže Kodre za spodbodo rasti drevesa, ki sta ga posadila z direktorjem zavoda za varstvo narave Teom Hrvojem Oršaničem.

Drevo so privezali h kolu in ovili z mrežo, da ga ne bi obglodal bober. (Vse foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - Ob svetovnem dnevu voda, 22. marcu, so danes v Kostanjevici na Krki direkcija za vode, zavod za varstvo narave in koncesionar VGP Novo mesto v sodelovanju z zavodom za gozdove posadili približno sto dreves ob Krki.

Kot sta povedala v. d. direktorice direkcije za vode Neža Kodre in gozdar iz kostanjeviške enote zavoda za gozdove Jože Smolič, so v dolžini 300 metrov na levem bregu reke blizu otoka tako posadili dob, črni topol, jelšo, beli jesen, divjo češnjo, divjo hruško in vrbo žalujko, avtohtone listavce ob nižinskih vodotokih.

Kot sta poudarila Neža Kodre in direktor zavoda za varstvo narave Teo Hrvoje Oršanič, s katerima sta se dogodka udeležila tudi državni sekretar na ministrstvu za naravne vire in prostor Matej Skočir in kostanjeviški župan Robert Zagorc, je mednarodni dan voda namenjen predvsem ozaveščanju o pomenu voda. »Ne gre samo za ozaveščanje o pomenu vode za človeka v obliki pitne vode ali vode za namakanje, ampak o pomenu vodotokov, voda, kot ekosistemov. Vode so v prvi vrsti življenjski prostori za celo vrsto različnih oblik življenja,« je dejal Oršanič.

Zasaditev po besedah Neže Kodre prispeva k doseganju naravovarstvenih in vodarskih ciljev. Med drugim bo osenčenost, ki jo bodo dajala drevesa, vplivala na temperaturo vode in s tem na ekosistem v vodi, koreninski sistem stabilizira brežine, poudarja v. d. direktorice direkcije.

Župan Robert Zagorc je pohvalil današnjo akcijo. »Zasaditev omogoča, da se brežine utrjujejo s koreninami,« je rekel župan, ki je vesel, da so dan voda zaznamovali v Kostanjevici na Krki.

M. L.

