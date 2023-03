Gorelo za šolo

23.3.2023 | 07:00

Gorelo je za OŠ Drska. (Simbolna slika, arhiv)

Posredovali so šmihelski in poklicni gasilci iz Ločne. (Foto: PGD Šmihel)

Včeraj ob 17.10 je za Osnovno šolo Drska v Novem mestu gorela podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov.

Davi ob 4.27 pa sta na Metliški cesti v Črnomlju gorela prazna zabojnika za odpadke. Gasilci PGD Črnomelj so požar pogasili. En zabojnik je bil uničen, drugi poškodovan.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP TANČA GORA2, na izvodu LEVO IN VAS.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRENJE, izvod 1. DRENJE;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, oskrbovanim iz TP VRHE, izvod 2. VRHE BANIČ.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOV VRH.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 8:00 do 14:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POLJANE PRI MIRNI PEČI in TP RIHPOVEC – KOVAČIČ;

- od 8:00 do 9:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. NEMŠKA VAS-ŠOLA, izvod 6. PROTI TREBNJEM;

- od 9:00 do 13:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SEJENICE, izvod 3. PROTI KRIŠKI REBRI.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Marisove loze, nizkonapetostno omrežje – Smer Stranje med 9:00 in 12:00 uro in na območju TP Ravne Zdole, nizkonapetostno omrežje – Proti Zdolam med 8:00 in 13:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Taborniški dom med 12:00 in 14:00 uro; na področju Krško mesto z okolico (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Gorenje Radulje, Dolenje Radulje in Močvirje med 7:30 in 14:30 uro in na območju TP Veliki Podlog ribnik, nizkonapetostno omrežje – Kanu – Felicjan med 8:00 in 12:00 uro.

M. K.