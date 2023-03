FOTO: Odbojkarji Krke do zmenka z ACH Volleyem in povratka med elito

23.3.2023 | 08:30

Novomeškim odbojkarjem je uspelo. Uvrstili so se v četrtfinale državnega prvenstva in bodo naslednjo sezono znova igrali v 1. A ligi.

Veselje trenerja Jerneja Rojca in kapetana Krke Martina Kosmine.

Korektor Zlatko Pulko je dosegel 20 točk.

Novo mesto - Odbojkarji Krke so včeraj na odločilni tretji tekmi s 3:1 premagali Črnuče in se uvrstili v četrtfinale državnega prvenstva, kjer jih že čaka ljubljanski ACH Volley, kar pa je še pomembnejše, so si obenem zagotovili, da bodo v naslednji sezoni po letu dni premora znova igrali v 1. A ligi. Veselje Novomeščanov ob osvojitvi zadnje točke sinoči je bilo nepopisno, kajti letos je bil cilj povratek med elito.

Večji del prvega niza je bil izenačen, sredi pa je Krka pobegnila na 18:14 in tudi v zaključku z zbrano igro obdržala prednost. A Novomeščani so drugi niz začeli zaspano, hitro zaostali za več točk, gostje so pobegnili na 18:11 in izenačili na 1:1.

V tretjem nizu so se domači pobrali, znova bolj pritiskali na nasprotnika z močnimi servisi, razpoloženi so bili tudi v napadu. Razigral se je korektor Zlatko Pulko, svoje sta dodala še sprejemalca Martin Kosmina in Tilen Pušnik, podajalec Svit Hafner je sem ter tja dobro odlično zaposlil srednja blokerja Luko Lindiča in Nika Lavriča, v polju pa se je izkazal libero Anže Borin. Niz so dobili z 25:20.

Odbojkarji Črnuč so na začetku zadnjega niza znova nekoliko pobegnili, zato je domači trener Jernej Rojc vzel minuto odmora, da je zaustavil njihov nalet. Krkaši so nato prevzeli pobudo in v končnico vstopili s štirimi točkami prednosti (20:16), a borbeni gostje so jih ujeli. V ključnih trenutkih so Dolenjci pokazali več odbojkarskega znanja in na krilih navijačev slavili zmago, ki jih je znova popeljala v 1. A ligo.

Kapetan Krke Martin Kosmina: »Naredili smo, kar smo si zastavili že pred začetkom sezone. Vedeli smo, da ne bo lahko niti na eni tekmi. Današnjo tekmo bi lahko tudi nekoliko bolj sigurno in že prej odločili v svojo korist, ampak pomembno je, da smo storili, kar je bilo treba in dosegli to pomembno zmago.«

Trenerju Jerneju Rojcu se je po koncu tekme odvalil velik kamen od srca. »Vedeli smo, da bo zahtevna tekma, toda treba jo je bilo odigrati do konca. Imeli smo že priložnost, toda z nekaj napakami smo Črnučane spustili nazaj v igro in držali so nas do konca. Bravo ekipi in trenerju, ekipa Črnuč si res zasluži igrati v prvi ligi in upam, da bo imela zveza, klubi, ki sodelujejo, delegati in komisija toliko posluha, da bodo dali priložnost tem perspektivnim mladim odbojkarjem, da nastopajo v prvi ligi. Letos smo odigrali tudi nekaj pripravljalnih tekem s Črnučami in smo se na ta račun dobro poznali, zato nekih večjih presenečenj ni bilo. Med sezono smo morali res razmisliti, kako motivirati igralce, da bodo trenirali dobro in nato tekme proti nižje uvrščenim ekipam v 1. B ligi odigrali na visokem nivoju. Zato smo si znotraj tekem vedno postavljali izzive, treba je narediti toliko in toliko asov, blokov … Moram reči, da smo večino teh izzivov izpolnili. Včasih se je zdelo nekoliko hecno, ko smo igrali proti slabšim ekipam, pa smo se tako veselili, pa so rekli, kaj se pa tako veselite. Bili smo veseli ne le zmage, še bolj pa tega, da nam je uspelo narediti izziv znotraj tekme. Prvo tekmo so bili zagotovo nekateri igralci v krču, prisotna je bila napetost. Moramo vedeti, da nekateri igralci prve postave še niso imeli priložnosti igrati tako pomembnih tekem. A na drugi tekmi je bilo takoj bolje. Uspeli smo vzpostaviti svojo igro, kljub temu, da smo imeli na začetku težave na sprejemu, ostali smo agresivni na visokih žogah. Ko smo pa ob tem vzpostavili še servis, pa je število blokov povedalo svoje. Današnja tekma je imela velik riziko, da lahko pričakuješ vse, veliko stresa, potem pa je odvisno, kako se v določenem trenutku s tem soočiš. Jutri bomo prosti, v petek bomo normalno trenirali, v soboto gremo pa na ACH Volley. Sproščeno, veselo, nasmejano in zadovoljno. Imam super ekipo. Hvala še enkrat ekipi, štabu in vsem, ki so pomagali okoli ekipe in gradili to pozitivno energijo, ki nas je na koncu vrnila v prvo ligo.«

1/8 finala, 3. tekma:

Krka : Črnuče 3:1 (20, -21, 20, 23)

Športna dvorana Marof, Novo mesto. Sodnika: Valentar, Juraja. Obiskovalcev: 400.

Krka: Hafner 2, Erpič 2, Kosmina 17, Borin (L), Kožar, Pulko 20, Lavrič 6, Hvala 1, Lindič 4, Pušnik 13, Hardt, Vidmar, Jakše (L). Trener: Jernej Rojc.

Črnuče: Kržič 8, Mihelčič 1, Prevorčnik, Karadža Pevc (L), Verdinek (L), Rojnik 10, Oman 11, Sešek 16, Marovt 10, Jančič, Valenčič, Ramšak Češnovar. Trener: Iztok Kšela.

