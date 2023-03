Nič več smeti - samo še vodnjak lepih misli

23.3.2023 | 14:00

Jamar Matjaž Čuk se odpravlja v vodnjak.

Za cel razred črnilnikov je bilo v vodnjaku

Foto razstava ob vodnjaku (Vse foto: organizatorji)

Mostec - Peščica vaščanov Mosteca se je novembra lani odločila, da očisti vodnjak, ki so ga v tej vasi pri Dobovi zgradili po najverjetnejših podatkih leta 1930. Ob svetovnem dnevu voda so včeraj simbolično zaključili čiščenje, ki je razkrilo svojevrstno novejšo zgodovino kraja.

»S finančno pomočjo krajevne skupnosti Dobova in veliko pomočjo jamarjev iz Kostanjevice na Krki, smo na površje, vedro po vedro, privlekli za štiri zvrhane avtomobilske prikolice nesnage. Na dan je prišla zgodovina vasi v obliki smeti: veliko tablet v stekleničkah, še celih petard, čeljusti prašičev in drugih živalskih kosti, raznega železja, lesa, moških čevljev in ženskih torbic, porcelanastega in drugega posodja, kovancev, gasilskih značk, izjemno veliko cele in razbite steklovine, pa vojaške čutare, veliko povsem neprepoznavnih predmetov, kosov asfalta in betona, in celo težak granitni mejni steber med Nemčijo in NDH iz druge svetovne vojne. A v vodnjaku so bili tudi novejši dokumenti iz leta 2019 z osebnimi podatki. Po številnih zelo starih predmetih sodimo, da vodnjak, ki je znamenitost Mosteca že 93 let, ni bil še nikoli očiščen. Na srečo pa je bilo manj smeti iz današnjih časov, čeprav smo našli tudi veliko plastike, celo v najglobljih plasteh in posebej vrečk, ki so bile očitno v rabi že dolga leta ter so res neverjetno trdožive in škodljive,« je povedala prostovoljka iz omenjene skupine vaščanka Irena Majce.

V omenjeni akciji so delali od jutra do večera, jamar Matjaž Čuk pa je v vodnjaku čistil kar devet ur. Smeti, ki so jih potegnili na dan, so skrbno ločene so odpeljali na zbirni center Boršt.

Včasih so imeli na Mostecu pet takih vodnjakov, danes so samo še trije.

»Kot pravimo, pr' štirni, ob domačiji jezikoslovca akademika Jožeta Toporišiča, je bilo včasih tudi vaško zbirališče. Fantje so ob večerih tu radi zapeli ali kakšno ugnali. Očiščenemu vodnjaku zdaj delajo družbo knjigobežnici s knjigami za velike in male, rože in klopca, ki so jo pisano pobarvali ustvarjalni vaški otroci. Ti so februarja risali Prešerna in reševali kviz o njem. Ob večjih praznikih prijazno počastijo vodnjak, vaščane in mimoidoče tudi s svojimi likovnimi deli, pesmimi in lepimi besedami. Tokrat pa so prostovoljci čistilne akcije ob svetovnem dnevu voda pripravili foto razstavo. Ob otvoritvi so ugotavljali, da je vodnjak mogoče celo starejši, a je kljub temu tudi pod površjem dobro grajen s suho zidavo in trden. Na Mostecu smo se ob današnjem prazniku spomnili vseh voda pri nas in posebej številnih poplav reke Save. Vas je od leta 1992 zaščitna z nasipom. Naj bo vodnjak na Mostecu poslej tudi vodnjak lepih misli. Na svetovni dan voda lahko vanj poveš svojo iskreno željo za očiščenje voda v tvojem kraju, potem pa narediš vse, da se to uresniči. Menda pa se uresničijo tudi vse druge – želimo vsem veliko lepih misli,« je v tej svojevrstni moščanski poslanici ob svetovnem dnevu voda poudarila Irena Majce.

M. L.