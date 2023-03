Novomeška avtobusna postaja - Razpada, a menda bo kmalu bolje

23.3.2023 | 12:00

Od daleč je novomeška avtobusna postaja lep in zanimivo arhitekturno zasnovan objekt, od blizu pa kaže precej klavrno podobo. (Foto: I. Vidmar)

V lasti občine je le ploščad s peroni, pa še čakalnica in toaletni prostori. (Foto: I. Vidmar)

Pogled od blizu kaže precej klavrno podobo. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Avtobusna postaja je najočitnejša črna točka Novega mesta – Sama stavba je v zasebni lasti, lastniki niso imeli interesa po obnovi – Pred petimi leti sodno izsiljen upravitelj – Do leta 2028 združitev avtobusne in železniške postaje

Novomeška avtobusna postaja je nekaj, na kar Novomeščani ne moremo biti ponosni. Je precej zanemarjena in že zdavnaj potrebna prenove. Lokali v zgornjem nadstropju, ki so pred kratkim menda za skoraj simbolno ceno dobili novega lastnika, so zaprti, na stopnicah so nameščena zaklenjena kovinska vrata, streha je dotrajana, marsikje odpada omet. Tudi v spodnji etaži je več lokalov zaprtih.

Vendar, čeprav to ni videti, se postaji, kot kaže, le obetajo boljši časi, ne že takoj, jutri, a sorazmerno kmalu, zelo verjetno v naslednjih petih letih.

Kot pojasnjuje Miloš Dular, vodja oddelka za promet in mobilnost na Mestni občini Novo mesto, je razlog za tako stanje predvsem lastniška struktura. Mestna občina je namreč lastnica samo platoja s peroni in z nadstreški ter čakalnice in toaletnih prostorov, sama stavba pa je v 90-odstotni zasebni lasti. Glede na to, da je z nekaterimi izjemami velika večina lokalov zaprtih oziroma že dolgo ne delujejo več, novomeška avtobusna postaja ni ravno velika poslovna priložnost. »Občina si že dolgo želi postajo obnoviti, vendar se z lastniki do zdaj ni dalo dogovoriti nič, niti o upravljavcu stavbe ne, tako da smo ga morali izsiliti po sodni poti. Sodišče je o tem odločilo 31. januarja 2018 in od takrat je upravljavec stavbe podjetje Terca, ki skrbi tudi za zbiranje denarja v rezervnem skladu, kar bo omogočilo nujno potrebna vzdrževalna dela in tudi morebitno obnovo stavbe,« pojasnjuje Dular.

Kot razloži Dular, občina sama tu ne more narediti prav veliko, a nekaj je bilo v zadnjih letih le urejenega. Leta 2015 je bila zasipana in urejena gradbena jama ob Topliški cesti, ki je v lasti DUTB, obnovljena in izboljšana je bila javna razsvetljava in nameščene kamere, ki so bistveno izboljšale varnostno situacijo na postaji, na kateri je bilo pred tem veliko nasilja, pretepov, poškodb, izsiljevanja, vandalizma in še česa. Zdaj je precej bolje. V zadnjih letih je občina tudi dvakrat adaptirala toaletne prostore, a so bili vsakič kmalu znova razbiti. Občina in avtobusno podjetje Arriva skrbita le za urejenost peronov in brežine nad postajo, za drugo bi morali poskrbeti zasebni lastniki posameznih delov stavbe, a se z njimi do zdaj ni dalo dogovoriti nič.

ZDRUŽITEV Z ŽELEZNIŠKO POSTAJO

Da bi bilo dobro združiti obstoječo avtobusno postajo z le kakšnih 100 m oddaljeno železniško postajo Kandija, so urbanisti ugotovili že leta 2009. In kako zdaj kaže tem zamislim?

I. Vidmar