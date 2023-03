Odločno proti betonarni v Zalogu - 'Dovolj so nas prizadeli že Ekosistemi'

23.3.2023 | 12:50

Krajani Zaloga in Lok ter ostali občani so odločno z dvigom rok proti gradnji betonarne pokazali, da si tega v svoji okolici ne želijo. (Foto: M. Ž.)

Franc Plut

Matjaž Tisovec

Z leve: Igor Črnugelj iz podjetja Acer, odgovorni vodja projekta za betonarno Ožbej Seničar in direktorica straške občinske uprave Lidija Plut

Straža - Zbrani na včerajšnjem javnem posvetu preveritve umeščanja betonarne na območju Gospodarske cone Zalog v straškem kulturnem domu so odločno povedali, da so proti temu. Prepričani so, da bi ta dejavnost močno obremenila okolje, ki je bil pred leti že prizadeto z delovanjem podjetja Ekosistemi in velikim požarom leta 2017 v njem.

Posvet je pripravila občina Straža na željo investitorja, gre za novomeško podjetje MG gradnje, da, kot je pojasnila direktorica občinske uprave Lidija Plut, pridobi mnenje zainteresirane javnosti glede umestitve betonarne v prostor. »Investitor je na občino Straža že dvakrat vložil zahtevek za izdajo mnenja k projektni dokumentaciji, ki je bila na posvetu tudi predstavljena, in dvakrat je dobil negativno mnenje, saj gradnja betonarne kot objekta na zemljišču, katerega lastnik je, po obstoječem odloku Občinskega prostorskega načrta za Gospodarsko cono Zalog, ni dopustna,« je povedala in dodala, da občina za omenjeno zemljišče ni prejela formalne pobude za pripravo sprememb in dopolnitev veljavnega odloka.

Kako bi izgledala betonarna, je najprej predstavil vodja projekta betonarne Ožbej Seničar, Igor Črnugelj iz novomeškega podjetja Acer pa samo preveritev umeščanja betonarne na območju OPPN Gospodarske cone Zalog. Odzivi krajanov in ostalih občanov so bili jasni: betonarne nočejo, tako da je investitor gotovo izvedel, kar je želel.

»Ta prostor je popolnoma neprimeren za tovrstno dejavnost in se vanjo znova skuša vnesti dejavnost, ki je naravovarstveno vprašljiva,« je opozoril predstavnik civilne iniciative Pod lipo Franc Plut ter med drugim izpostavil tako slabo cestno infrastrukturo, saj bi prevoz težkih tovornjakov potekal po lokalnih cestah čez Češčo vas in Zalog ali pa proti Straži, kot na dejstvo, da okolica spada v območje Nature 2000 in da imajo v sami coni sekundarne biotope. Kot je bilo slišati, je območje tudi arheološko zaščiteno. »Odstopili ne bomo niti za milimeter,« je poudaril.

Matjaž Tisovec, član omenjene civilne iniciative, je kot gradbinec izdelal analizo, kako bi betonarna prometno obremenila ceste in jih v kratkem tudi uničila. Izračunal je, da bi bilo ob osemurnem delavniku betonarne z zmogljivostjo 320 kubičnih metrov betona na dan za prevoz vsega potrebnega materiala v cono, torej peska in cementa, in odvoz betona na gradbišča potrebno dnevno 188 prevozov skozi vas po cesti dvomljive kvalitete, kar pomeni en prevoz na vsaki dve in pol minuti.

Kot že zapisano, gre v tem primeru za neformalno pobudo za umeščanje betonarne na območje OPPN Zalog ter njihovo spremembo in dopolnitev, ki bi to dejavnost omogočal na parcelah v lasti omenjenega podjetja v njej, na dveh pa je sicer betonarno že možno graditi. Občani lahko svoje pisne predloge in pripombe na občinsko upravo podajo do 31. marca.

M. Ž.

