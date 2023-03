Polovico podražitve vrtcev bo pokrila občina

23.3.2023 | 18:40

Županja Mateja Povhe in v. d. direktorja občinske uprave mag. Janko Zakrajšek

Gregor Kaplan

Trebnje - Trebanjski občinski svetniki so se na včerajšnji seji kar precej časa zadržali pri predlogu podražitve cen programov v obeh javnih vrtcih. Vsi so se strinjali, da je vsaka podražitev dodatno breme za starše, zato so na koncu sprejeli sklep, da občina za obdobje od prvega aprila do konca junija iz proračuna pokrije polovico razlike med trenutno in predlagano novo ceno.

V trebanjski občini delujeta dva javna vrtca, in sicer Vrtec Mavrica Trebnje in Vrtec Sončnica pri OŠ Veliki Gaber. Ravnateljica trebanjskega vrtca Andreja Stegenšek je poudarila, da so se v zadnjem obdobju občutno povečali stroški dela, ki v povprečju predstavljajo kar 83 odst. cene programa, zato so predlagali za od 10 do 15 odst. višje cene programov predšolske vzgoje.

Da ne bi bil to prevelik udarec za starše, je županja Mateja Povhe predlagala, da občina pokrije polovico predlagane podražitve. Ob tem je še izpostavila, da je bila zadnja podražitev cen programov vrtca 1. decembra, a starši tega niso občutili, saj se je občinski svet v prejšnjem mandatu odločil, da razliko med staro in novo ceno v celoti pokrijejo z denarjem iz proračuna.

Špela Smuk (DROT) je v razpravi povedala, da je najtežje dvigniti roke za podražitve in izpostavila pomoč občine. »Pozdravljam vsako pomoč staršem, sploh v teh težkih časih,« je povedal Franci Kepa (SDS). Njegov strankarski kolega Jože Avguštinčič je ob tem dejal, da da bi morala država pokriti stroške delovanja vrtcev. Izpostavil je, kako nepošteno je, da država z višjimi plačami javnemu sektorju večje breme naložila tudi staršem oz. občinam. Podobnega mnenja je bil tudi Blaž Pavlin (NSi), ki je dejal, da bi moral biti vrtci brezplačni. Podprl je predlog trebanjske občine, da še naprej krije del stroškov podražitve programov predšolske vzgoje.

Gregor Kaplan (Gibanje Svoboda) pa je predlagal, da občina subvencionira celotno razliko med staro in novo ceno, tako da starši povišanja spet ne bi občutili. »To ni nič novega, to smo že počeli. To ni visok znesek, ki bi občino spravil na kolena,« je zatrdil. Pri tem ga je podrl tudi Branko Longar (NSi). »Glasoval bom proti povišanju cen programov, naj občina to v celoti subvencionira, naj se pa zamakne kakšen projekt,« je še dodal.

Županja je prvič dala na glasovanje njej predlog; 15 svetnikov ga je podprlo, 5 jih je glasovalo proti. Kaplan je vztrajal, da glasujejo še o njegovem predlogu, a mu je Povhetova povedala, da za to ni potrebe, ker so že potrdili sklep, ki nasprotuje njegovemu predlogu.

Besedilo in fotografije: R. N.

