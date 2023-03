Gregorju Muhiču za umor soproge Sandre 18 let zapora

23.3.2023 | 16:50

Gregor Muhič je narok spremljal preko videopovezave, nosil je masko, sončna očala in kapo s šiltom. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na Okrožnem sodišču v Novem mestu se je danes na predobravnavnem naroku začelo in tudi končalo sojenje Gregorju Muhiču, ki ga je obtožnica bremenila umora žene Sandre. Po sporazumu o priznanju krivde, ki ga je sklenil z novomeškim okrožnim državnim tožilstvom še pred sojenjem in ga je sodišče sprejelo, mu je predsednica senata Romana Rački Strmole izrekla 18 let zapora.

Družinska tragedija se je v Novem mestu zgodila 16. novembra lani v večernih urah. Obtožnica ga je bremenila, da je v kletni kopalnici davil svojo tedaj 41-letno ženo z uporabo telesne sile in plastičnih vezic, ki jih je pred tem pripravil skupaj z odlomljenim lesenim ročajem. Povezal jih je v zanko, ki ji jo je ovil okoli vratu in jo stiskal, da ni mogla dihati. S tem ni prenehal niti, ko so v prostor poskušali vstopiti njuni trije mladoletni otroci in tudi nadaljeval vpričo njih tako dolgo, da je padla v nezavest. Sandro so z reševalnim vozilom odpeljali v novomeško bolnišnico, kjer je mesec dni kasneje zaradi poškodb umrla.

Dejanje je, kot je navedla sodnica v izreku sodbe, storil iz brezobzirnega maščevanja in ljubosumja, saj se je želela pokojna zaradi njegovega psihičnega nasilja ločiti od njega. To mu je tudi povedala skupaj z željo, da naj se odseli, s čimer pa se on ni strinjal.

Muhič: Žal mi je in mi bo žal celo življenje

Pred izrekom sodbe je 46-letni Gregor Muhič, ki je predobravnavni narok spremljal preko videokonference, saj v priporu niso imeli dovolj pravosodnih policistov, da bi ga pripeljali na sodišče, dejal, da mu je za dejanje žal in mu bo žal celo življenje.

Sicer je želel, tako kot je predlagala tudi njegova zagovornica Sanja Sega iz odvetniške družbe Čeferin, s tem pa sta se strinjali okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić ter pooblaščenka otrok in Sandrine mame Vesna Bajec, da sodišče izključi javnost, a sodnica predlogu ni ugodila.

Sodnica je poleg omenjenega sporazuma sprejela tudi predlog, da Gregorju Muhiču pripor podaljša do začetka prestajanja zaporne kazni. Njegova zagovornica je tudi predlagala, da jo začne prestajati predčasno, torej še preden bo sklep o izreku kazenske sankcije pravnomočen. Pooblaščenko otrok in njegovo taščo pa je sodišče z njihovim premoženjskim zahtevkom za duševne bolečine in prestani strah napotilo na pravdno obravnavo.

En narok odpadel

Mirko Pilinger

Dejan Novak

Na novomeškem okrožnem sodišču bi sicer morali danes izpeljati tudi predobravnavni narok za Mirka Pilingerja in Dejana Novaka, ki jima obtožnica očita umor in poskus umora oz. pomoč pri obeh dejanjih septembra lani v naselju Brezje pri Novem mestu, a je ta odpadel.

Pilingerja namreč zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov niso mogli pripeljati na sodišče. Z njim je sodišče vzpostavilo video povezavo, a ker ni dal soglasja, da se narok opravi na tak način, je sodišče obravnavo preložilo na 13. april.

Novak pa je na sodišče prišel, a je njegov zagovornik zaprosil za preložitev, ker da s tožilstvom potekajo pogovori v povezavi s priznanjem krivde.

M. Ž.

