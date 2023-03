Šentjernejski gospodarstveniki deležni samih pohval

24.3.2023 | 09:00

Župan Jože Simončič nazdravlja z uspešnim šentjernejskim podjetnikom Radkom Luzarjem, nedavnim letošnjim nagrajencem GZS za izjemne gospodarske in pojdetniške dosežke v Sloveniji, ter Francijem Bratkovičem, direktorjem Razvojnega centra Novo mesto (na levi).

Polna Lesjakova dvorana podjetnikov v Kulturnem centru Primoža Trubarja

Šentjernej - V Kulturnem centru Primoža Trubarja je sinoči potekalo srečanje gospodarstvenikov ter poslovnih partnerjev občine Šentjernej. Udeležba je bila lepa, zbrani podjetniki pa so bili lahko le veseli, saj je bilo o njih slišati same pohvalne besede.

Dolenjsko belokranjska regija je po gospodarski uspešnosti v državnem vrhu, znotraj regije pa so po številnih kazalnikih med najuspešnejšimi prav Šentjernejčani.

Zbrane je najprej nagovoril gostitelj, župan Občine Šentjernej Jože Simončič, ki je vesel uspešnega gospodarstva, tako industrije, obrti, kmetijstva, trgovine, turizma, itd., saj je to temelj razvoja občine.

V Šentjerneju se dobro živi

»Imamo lepe rezultate in prav vam gre večina zaslug, da je Šentjernej uspešen, ambiciozen in da lepo živimo. Brezposelnost je zelo nizka, v Šentjerneju gre pravzaprav za obraten problem – delovne sile primanjkuje. Kdor želi v Šentjerneju delati, ima lahko dve ali tri službe, tako da si ljudi, ki želijo delati, lahko le želimo. Mladi ostajajo v večji meri doma kot v slovenskem povprečju, mnogi pa pridejo na delo tudi od drugod. Tega smo veseli, saj to pomeni, da je Šentjernej prijazen kraj, da se tu dobro živi in to so tudi naši cilji in prizadevanja za prihodnje,« pravi prvi mož šentjernejske občine.

Zadovoljen je, da njihova podjetja ustvarjajo visoko dodano vrednost, saj to pomeni večje možnosti za razvoj, dobre dohodke, vesel pa je tudi družbene odgovornosti in ekološke osveščenosti njihovih podjetij.

Simončič je povedal, da sta obe industrijski coni iz zadnjih let v Šentjerneju skoraj zasedeni in da zato že razmišljajo o novih izzivih na tem področju, to je nova cona v Mokrem Polju, ki je bila nekoč že zamišljena, a je obstala. Več o tem prihodnji tiskani izdaji Dolenjskega lista.

V šestih letih 40 odstotkov več zaposlenih v šentjernejskem gospodarstvu

Tomaž Kordiš

Na srečanju gospodarstvenikov pa seveda ni manjkal direktor GZDBK Tomaž Kordiš, ki je ravno tako vesel izjemno pozitivnega gospodarskega razvoja šentjernejske občine. To je podkrepil s številkami.

»Če je bilo leta 2015 v občini 964 zaposlenih v gospodarskih družbah, jih je po zadnjih podatkih za leto 2021 že 1.399, kar pomeni približno 40 odstotkov več kot šest let nazaj. Ključno za tak razvoj gospodarstva in gospodarskih družb v Šentjerneju je to, da se vodilna podjetja izjemno zavedajo pomena vlaganj v raziskave, razvoj in inovacije, to pa nakazujejo tudi na naših razpisih, saj so v zadnjih letih podjetja iz Šentjerneja dobila 10 zlatih priznanj, 17 srebrnih in 4 bronasta priznanja. Prepričan sem, da se bodo tudi letos prijavila na naš razpis in nadaljevala to uspešno zgodbo,« je povedal Kordiš ter omenil, da je brezposelnost v Sloveniji na najnižji ravni in da se trenutno vsa podjetja, tudi v naši regiji, več ali manj srečujejo z izzivom, kako dobiti nove zaposlene.

Mojca Črtalič Andolšek

Tudi pomladanska napoved Umarja je bistveno boljša kot lani jeseni, ker je gospodarska rast iz 1,4 odstotne točke dvignjena na 1,8, je dejal.

Izjemno ponosna na šentjernejske gospodarske dosežke je tudi Mojca Črtalič Andolšek, predsednica Območne obrtno podjetniške zbornice Novo mesto, ki je povedala, da je danes v podjetništvu polno izzivov in nepredvidljivih situacij, »od pomanjkanja delovne sile in strokovnjakov na mnogih področij naprej, a jih nekako uspemo še obvladovati.«

Med zbranimi sinoči v Šentjerneju so bili tudi direktorica Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto mag. Emilija Bratož, direktor Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto Damijan Vrtin, direktor Razvojnega centra Novo mesto Franci Bratkovič, idr.

V kulturnem delu programa je zbrane zabaval stand up komik Uroš Kuzman z odlomki iz svojih predstav Profesor Kuzman mlajši in Mali otroci, veliki problemi. Ob kozarčku so podjetniki kasneje še radi poklepetali, izmenjali izkušnje, zadovoljni, da jih občina ceni in jim to pokaže tudi s tradicionalnim pomladanskim srečanjem.

Besedilo in foto: L. Markelj

