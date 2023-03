Violeta Tomić bo danes obračunavala v Črnomlju

24.3.2023 | 11:50

Violeto je na premierni predstavi na njen 60. rojstni dan prišla podpret tudi hči Petra Tomič. (Foto: arhiv; Mediaspeed)

Črnomelj - Predstava Violete Tomič ''Obračun z Violeto Tomič'' danes prihaja v Črnomelj. V avtorski predstavi je obračunala sama s seboj, s svojim 60-letnim življenjem in s 35-letnimi odrskimi izkušnjami, še zlasti pa z obdobjem dveh poslanskih mandatov v politiki.

"Moji spomini segajo v otroštvo mešanega zakona, trka dveh svetov, femicida, alkoholizma, družinskega nasilja, večne tujskosti in izločenosti, borbe za preživetje, izobrazbo, vero v boljši svet, terapijo skozi umetnost, duhovnost in samooskrbo, aktivizem in soočenje z bolečimi resnicami tega sveta," je zapisala ob napovedi monodrame.

"Po tej predstavi bodo tisti, ki bodo kupili karto, lahko rekli, da so me spoznali. Dajem jim sebe," je še zapisala in napovedala, da bo vse, kar bo povedala, podprto z dokazi in slikovnim ter videomaterialom.

Obračun Violete Tomič bo danes ob 19. uri na odru Kulturnega doma Črnomelj, 6. aprila, prav tako ob 19. uri, pa še v brežiškem Domu kulture.

M. K.

Zvočni zapisi Violeta Tomič Violeta Tomič