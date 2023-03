Kmetje so jezni, sklatili bi Goloba

24.3.2023 | 14:35

Protesnike je pred trgovskim središčem v Mačkovcu nagovoril strokovni tajnik Sindikata kmetov Slovenije Novomeščan Jernej Redek. (Foto: I. Vidmar)

Novo mesto - Današnjim vseslovenskim protestom kmetov so se priključili tudi dolenjski kmetje, ki so svoje traktorje postavili v vrsto pred trgovskim centrom v Mačkovcu. »Naj Golob pride sem, ne more tako visoko leteti, da ga ne bi sklatili! V Ljubljano pojdimo z vilami, kdo gre, kdo ima jajca?« je bilo slišati vzklike jeznih kmetov, ki, kot je bilo slišati med njimi, vzroke za svoje težave pripisujejo okoljevarstvenikom in predsedniku vlade Robertu Golobu ter vsem ministrstvom, ki so tako ali drugače povezana s kmetijstvom. Na peščenem parkirišču jih je pred njihovimi traktorji nagovoril strokovni tajnik Sindikata kmetov Slovenije Novomeščan Jernej Redek, ki je v uvodu poudaril, da se te zadeve vlečejo že štiri leta in da je sedaj tega dovolj.

Kmetje so jezni. (Foto: I. Vidmar)

»Naš protest je usmerjen proti zahtevam skupne kmetijske politike, proti vsem zahtevam drugih ministrstev, ki tepejo kmete, proti temu, da kmetijsko ministrstvo pri kmetijski politiki popušča okoljevarstvenikom in delajo nerazumne zadeve, ki so skregane z vsako kmečko prakso. Dolenjce tepe tudi nova pogojenost in novi ukrepi. Dolenjska, Bela krajina in Posavje so živinorejska območja, živinorejske kmetije pa zagotavljajo največ delovnih mest. Če živinoreje ne bo, tudi teh delovnih mest ne bo več. Tako se zavzemamo tudi za ohranitev teh delovnih mest. Protestiramo, da bi ljudem povedali, zakaj smo kmetje pomembni - za lokalno in kakovostno hrano. Ne podpiramo tega, da bodo hrano k nam vozili z drugih kontinentov. Evropa si bo umila roke, saj bo pri nas vse zeleno, jedli bomo pa hrano od drugod, pridelano po drugih standardih. Nočemo biti evropski nacionalni park,« je o razlogih za protest povedal Jernej Redek.

Naj je ličinke, sporočajo predsedniku vlade novomeški protestniki. (Foto: I. Vidmar)

Pred trgovskim središčem v Mačkovcu se je zbralo več kot dvajset traktorjev, na katere so protestniki nalepili transparente z zahtevami kmetov.

I. V.

